Алексеева: Путин обещал помиловать бывшего сенатора Изместьева

Правозащитница Людмила Алексеева рассказала, что побывавший у нее в гостях 20 июля президент России согласился помиловать бывшего сенатора от Башкирии Игоря Изместьева, который в 2010 году был приговорен к пожизненному заключению по обвинению в организации убийств и терроризме.

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на РИА Новости.

По словам главы Московской Хельсинкской группы, на встрече с Путиным она попросила его помиловать Изместьева. «"Я, – говорит, – обещаю". Я говорю: "Я знаю, Владимир Владимирович, что, когда вы обещаете, вы обязательно выполняете. Он сказал: "Да"», — сказала Алексеева в ходе заседания Совета по правам человека.

В декабре 2010-го Изместьев был приговорен Мосгорсудом к пожизненному заключению. Бывшего сенатора признали виновным в создании ОПГ и руководстве вооруженной бандой, организации убийств двух и более лиц, организации террористического акта, совершении других преступлений.

Ранее "Фонтанка" писала о том, что Владимир Путин перед отлётом в Йошкар-Олу заехал поздравить Людмилу Алексееву с 90-летним юбилеем.