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20.07.2017 15:49

ФАС обязал Смольный расторгнуть договор с главным оценщиком Петербурга

Арендой петербургских земель заинтересовались антимонопольщики, увидевшие нарушение в том, что стоимость определяет исключительно городское управление инвентаризации и оценки имущества (ГУИОН). На поиск достойных соперников для подведомственного ГУПа комитету имущественных отношений (КИО) дали чуть больше месяца.

Как сообщили 20 июля в городском управлении Федеральной антимонопольной службы (УФАС), внимание к заключенному без торгов государственному контракту привлекла организация «Трансперенси Интернешнл-Р». Согласно документу, комитет имущественных отношений недолго определял того, кто будет рассчитывать стоимость принадлежащих городу земельных участков. За 15,5 миллиона рублей делать это вызвалось ГУИОН, других претендентов на расчёт арендной платы не оказалось вовсе.

Антимонопольщики сочли, что комитет создал для учреждения преимущественные условия, а это идёт вразрез с законом «О конкуренции». Также в ведомстве отметили и слишком широкие полномочия организации, которая выполняет неположеную по статусу работу. Это, в свою очередь, расходится с целями создания ГУПов, которые прописаны в соответствующем законе.

УФАС требует от комитета до 26 августа расторгнуть контракт и лишить ГУИОН компетенции госоргана. Соответствующее предупреждение КИО получил два дня назад.
Напомним, антимонопольщики через суд добились отмены нормы, которая позволяет без объявления конкурса заключать контракт с единственным поставщиком. Претензии к закону изначально возникли у петербургской «Трансперенси Интернешнл». Борцы с коррупцией обратили внимание, что городской закон противоречит федеральному и разрешает, к примеру, депутатам заключать договор на транспортное обслуживание без конкурса. Суд постановил закон отменить, но за госзакупки без конкурса вступился губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.


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