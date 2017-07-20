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20.07.2017 20:22
2 Комментариев

В МЧС не все Пучков

ФСБ обыскала детище самого Сергея Шойгу. Превышение полномочий там ищут в госзакупках. С 2015 года неизвестными санкционирована трата бюджетных средств в разы больше положенного. Говорят, глава ведомства Пучков сразу заболел.
В МЧС не все Пучков
Архив//Евгений Степанов/Интерпресс

Оптовая закупка беспилотных летательных аппаратов для МЧС привела Следственную службу ФСБ России к возбуждению дела по статье 286 УК «Превышение должностных полномочий»

Так получилось, что с ведома Владимира Пучкова в 2016 году ключевым заказчиком техники для всех спасательных подразделений страны, а значит, и материально ответственным, стало региональное управление Калужской области. Чекисты не остановились на провинции, и 18 июля пришли в центральный аппарат МЧС. На следующий день глава МЧС впервые не присутствовал на Центральной аттестационной комиссии.

По данным «Фонтанки», активная фаза реализации дела началась во второй половине дня 18 июля. Будто подгадали – через несколько часов после торжественного выступления Владимира Пучкова о выходе на «качественно новый уровень защищенности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и пожаров» и в день юбилея госпожнадзора, которому исполнилось 90 лет. 

По иронии судьбы, Следственную службу ФСБ и оперативников с Лубянки в Москву, на улицу Ватутина, в Департамент развития МЧС привел государственный контракт на закупку беспилотников, вряд ли способных поднять уровень защищенности населения.

Добавим, что наши столичные собеседники настаивают, что ФСБ зашла если не бесцеремонно, то уверенно и сурово. На аппаратном языке это означает, что на самом верху Лубянки им поставили четкую задачу.

Как уже обратила внимание «Фонтанка» еще год назад, первую массовую закупку дронов китайского производства МЧС произвело в 2015 году. Двести летательных аппаратов рыночной стоимостью менее ста тысяч рублей (с учетом комплектующих) были приобретены по цене 190 тысяч за штуку. Кроме того, выяснилось, что у беспилотников Phantom «бытовые» характеристики, не позволяющие, например, проводить поиск людей в лесах. Случился конфуз, и ведомство Владимира Пучкова сделало оригинальный ход. В следующем, 2016 году, оптовую закупку таких же китайских дронов провели через региональное управление МЧС по Калужской области.

Как следует из официальной информации министерства, заказчиком по закупке беспилотных авиационных систем вертолетного типа (квадракоптеров) калужское управление было выбрано в соответствии с решением коллегии МЧС России. По данным «Фонтанки», ключевым все же было мнение Владимира Пучкова.

Тем более, что как мы видим на официальном сайте МЧС Калужской области, 16 декабря 2106 года там появилась информация «Глава МЧС России Владимир Пучков проконтролировал производство беспилотных летательных аппаратов». На фото Пучков интересуется производством ООО «Беспилотные системы» вместе с губернатором и подробно описывается, что заказчиком 650 аппаратов определено именно МЧС по Калужской области.

В МЧС России также подтвердили, что базовой закупочной площадкой в 2016 году стала Калуга. Через то управление приобретены 650 беспилотников с видеокамерой (по 210 тысяч рублей штука) и 106 дронов с тепловизором.

Контракты 2015 года удостоились внимания только Счетной палаты. Она обратила внимание на явную дороговизну приобретаемой техники. Это касалось не только беспилотников. Пожарные автоцистерны закупались по 15 млн рублей за единицу при номинальной стоимости 6,5 млн. Контракты же 2016 года наметили опасную тенденцию, и подключилась ФСБ.

В МЧС России опровергают информацию о задержании сотрудников центрального аппарата ведомства по делу о превышении полномочий, уточняя, что в качестве подозреваемого привлечен «замначальника одного из региональных управлений». Если он окажется из Калуги, это никого не удивит. Действительно, по нашей информации, в тот же день, 18 июля, сотрудники контрразведки провели обыск и в калужском управлении МЧС. И увезли оттуда именно заместителя начальника.

Как «Фонтанке» теперь неофициально комментируют в Калуге, «нас просто подставили: дали указание, а в управлении его исполнили». Но у следствия немного другой подход к закупкам. Мол, сами подставились.

Заметим, что, разумеется, в МЧС все произносят фамилию Пучков. Начинается предсказуемая кадровая конспирология. Тем более, что после торжественных слов о качественно новом уровне защищенности населения Владимир Пучков до вечера находился в своем кабинете, а потом исчез из публичного и корпоративного поля зрения. Накануне, 19 июля, он впервые не прибыл на заседание Центральной аттестационной комиссии, которую возглавляет. Ее провел его первый заместитель Владимир Степанов. Данных о том, что министр в отпуске, не имеется.

Значит, заболел.

Александр Ермаков, Евгений Вышенков,

"Фонтанка.ру"


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комментарии пользователей (2)
Vegetables
20 июля 2017 г. 21:02
Ой, ты мама дорогая! Неужто и там растратчики и коррупционеры? Быть такого не может! Ведь они всё... непосильным трудом... )))
dx-men
20 июля 2017 г. 20:55
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