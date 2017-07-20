Интерактивный отчет Аэрофлота получил высшую награду в конкурсе Vision Awards

Интерактивная версия годового отчета Аэрофлота за 2016 год получила высшую награду в области маркетинга — платиновую медаль международного конкурса 2016 Vision Awards в категории «Транспорт и логистика».

Годовой отчет Аэрофлота в интерактивном формате вошел в топ-20 среди отчетов крупнейших российских компаний и занял 14-е место в регионе «Европа, Ближний и Средний Восток и Африка».

Печатная версия годового отчета была удостоена золотой медали и также вошла в топ-20 лучших отчетов России.

Эксперты оценивали годовые отчеты по восьми критериям: первое впечатление, обложка, обращение к акционерам, описательная часть отчета, финансовые данные, креативность, ясность изложения идеи, доступность информации.

Vision Awards — один из самых известных и авторитетных в мире конкурсов корпоративных годовых отчетов. Он проводится Лигой американских профессионалов в сфере коммуникаций (LACP) ежегодно с 2002 года. В 2017 году соревнование стало одним из самых масштабных за всю его историю: на престижные награды претендовали почти 1000 компаний из 25 стран.

Интерактивная версия годового отчета Аэрофлота и годовой отчет в формате PDF размещены на официальном сайте авиакомпании: ar2016.aeroflot.ru

Аэрофлот — лидер воздушного транспорта России, член глобального авиационного альянса SkyTeam. Совокупная маршрутная сеть альянса насчитывает 1062 пункта в 177 странах. В 2016 году Аэрофлот перевез 29 млн человек, а с учетом авиакомпаний Группы «Аэрофлот» — 43,4 млн.

Аэрофлот первым из российских компаний стал обладателем высокого рейтинга «четыре звезды» Skytrax по качеству сервиса. В 2017 году в шестой раз стал обладателем престижной международной премии Skytrax World Airline Awards в категории «Лучшая авиакомпания Восточной Европы».

Аэрофлот в 2017 году признан самым сильным брендом России и сильнейшим авиационным брендом в мире по версии международного агентства Brand Finance. Также Аэрофлот признан лучшей авиакомпанией Европы по версии крупнейшего в мире сайта о путешествиях TripAdvisor и получил звание «Любимой иностранной авиакомпании в Китае».