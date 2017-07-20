Как американский шоумен Стивен Кольбер искал в Петербурге хакеров

Телеведущий американского канала CBS Стивен Кольбер 19 июля на своем канале на YouTube выложил видео, на котором он в Петербурге обсуждает с горожанами Дональда Трампа, хакеров и вмешательство России в политику США.

Одним из первых на видео рядом со Стивеном появляется математик Михаил.

– Можно, я потрогаю вашу бороду? – спрашивает Кольбер

– Делайте что угодно, – отвечает Михаил.

«Кажется, мы сблизились слишком быстро», – продолжил телеведущий и тут же спросил у собеседника, не хакер ли он, на что получил отрицательный ответ. Но разговор продолжился.

«Кем вы работаете?» – спросил Кольбер. Михаил ответил, что он математик, на что ведущий заметил, что это типично для хакеров, и уточнил еще раз, уверен ли Михаил, что он не хакер. «Уверен», – парировал петербуржец.

«По шкале от одного до двух насколько вы уверены, что вы не хакер?» – спросил Стивен и уточнил, что два значит, что он даже не умеет пользоваться компьютером, а один — да, я сделал это, я хакер. «Пожалуй, четыре», – ответил россиянин. «Вы хакнули мою шкалу», – резюмировал телеведущий.

Он также пообщался с молодоженами Виталием и Марией и предложил им сыграть в подобие игры: Кольбер зачитывает утверждения, и, если молодые люди готовы дать положительный ответ, они должны поднять картофелину. «Пожалуйста, не ешьте картошку, я должен ее вернуть», – шутит телеведущий.

Молодожены не согласились с тем, что Россия вмешивалась в выборы президента США в 2016 году, и уверены, что американцы безосновательно обвинили во всем русских. «Была бы картошка лучшим президентом, чем Дональд Трамп?» – спросил Кольбер, и Мария подняла картофелину. На вопрос о том, имеет ли влияние на американского президента российский глава, оба собеседника ответили отрицательно, зато картофелину поднял сам Кольбер.

Он также пообщался с рыбаком в камуфляжном костюме на Неве и парнем, который забыл имя телеведущего.

В конце ролика Кольбер под джазовый аккомпанемент с кукурузой в руках прокатился по Дворцовой площади на гироскутере. «Я люблю Россию», – завершил сюжет американец.

Напомним, телеведущий приезжал в Россию в середине июня, в следующей серии про свою поездку он обещал показать интервью с олигархом Михаилом Прохоровым.