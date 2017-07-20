Новое ректорское дело

Еще
16:15 20.07.2017
Новость часа
15:38
Против и.о. ректора университета Герцена возбуждено уголовное дело
Пришлите свою новость!
15:50
Алексеева: Путин обещал помиловать бывшего сенатора Изместьева
15:49
ФАС обязал Смольный расторгнуть договор с главным оценщиком Петербурга
15:44
Двух полицейских в Шлиссельбурге задержали после нечаянного убийства на допросе
15:38
Против и.о. ректора университета Герцена возбуждено уголовное дело
15:34
Как американский шоумен Стивен Кольбер искал в Петербурге хакеров
15:26
Арестован авторитетный бизнесмен из Сертолово Колесников
15:24
Как на деньги императрицы будущий Волго-Балт им. Ленина строили
15:23
Российские ватерполистки попали в плей-офф чемпионата мира
15:17
Трамп рассказал о десерте, который закончился вторым разговором с Путиным на G20
15:13
Реконструкцию Тучкова моста пообещали закончить раньше срока
15:12
«Аэрофлот»: Нормы провоза багажа должен устанавливать перевозчик
15:04
Объявлены дата и программа открытия «Бутылки» в Новой Голландии
14:59
Генпрокуратура РФ вызвала главу АСВ
14:56
Лесные пожары на Балканах подбираются к курортам
14:50
В порту Петербурга задержали морского черта из Мавритании
14:49
Госдума ограничила предельный возраст для главврачей
14:44
Популярный видеоблогер вошел в тренерский штаб футбольного «Динамо СПб»
14:37
Путин приехал к правозащитнице Людмиле Алексеевой на юбилей
14:32
Фурсенко: В этом году в Петербург возвращается футбольная столица России
14:21
ФСБ возбудила уголовное дело по закупкам МЧС
14:16
В Ленобласти женщина на Hyundai не пропустила грузовик и погибла
14:12
За вербовку в террористы в России предложили сажать пожизненно
14:08
В Пулково мужчина проверял посылку и прикарманил телефон
14:01
Больше тысячи колпинцев остались без горячей воды
13:58
ВМФ России получит новую сверхскоростную ракетоторпеду «Шквал»
13:49
Банк России официально опустил доллар ниже 60 рублей
13:40
Спасатели и медики освобождали палец 7-месячной девочки из спиннера
13:35
СК просит арестовать прокурора и следователя с Украины, занимающихся делами Вороненкова и Шойгу
13:21
За полгода в Петербурге расселено более 1800 коммунальных квартир
13:11
Госдума разрешила авикомпаниям брать деньги за багаж при невозвратных билетах
13:02
Служивший в Чечне Зимовец получил 2,5 года за бросок кирпичом на акции 26 марта
12:56
Рогозин о визите в Молдавию: Я не понял, кто там мне чего запретил
12:45
СМИ: Игроки «Зенита» Цаллагов и Джорджевич перейдут в тульский «Арсенал»
12:36
Ко Дню ВМФ Минобороны России подготовило онлайн-проект об истории флота
12:30
Завкафедрой петербургского Политеха стал гендиректором «Силовых машин»
12:19
В Петербурге со стрельбой ловили пьяного водителя
12:14
На «Ленфильм» подали в суд юристы киностудии
12:09
Переходный период работы диссовета СПбГУ продлен до сентября 2018 года
12:00
К благоустройству российских городов будут привлекать стройотряды студентов-архитекторов
11:55
На Фрунзенский радиус осенью добавят 2,5 млрд рублей
11:51
Петербургские автозаводы увеличили выпуск почти на треть
11:48
Албин готов переехать на станцию метро «Беговая» в случае задержки строительства
11:47
Обманутый петербургский инспектор мог приехать в автосалон вместе с мошенником
11:42
ВЦИОМ: Молодежь не против увековечить память о Сталине
11:39
В Киеве застрелили россиянина
11:33
Телефонные угрозы о взрыве бомбы на стадионе в Оулу оказались ложными
11:27
Телеведущий Николай Дроздов попал в базу данных "Миротворца"
11:21
«Зенит» отказался от покупки защитника «Сан-Паулу» Кайо за 18 млн евро
11:15
Российского блогера Лапшина посадили на три года в Азербайджане
11:09
СМИ: Турецкие спецслужбы опасались покушения на Эрдогана во время саммита G20
10:59
Петербуржец с соседкой уехал в лес за грибами и пропал
10:55
В жюри «Послания к Человеку» войдет Фредерик Бегбедер
10:52
В Петербурге арестовано имущество гинеколога за имитацию беременностей
10:48
«Квартет И» спел про «Аврору» в Петербурге
10:43
Гендиректор «Силовых машин», ранее задержанный ФСБ, отправлен в отставку
10:41
Грузчика «Пятерочки» в Купчино задержали за насилие над поваром
10:38
Две новые книги о Гарри Поттере выйдут осенью
10:37
Экс-главе Вырицкого поселения Терешкину вынесли ласковый приговор
10:35
В Петербурге будут проводить экскурсии на жестовом языке
10:33
«Зенит» заинтересовался полузащитником «Ювентуса» Ринконом
10:27
Налётчики в образе охотников в москитных сетках обчистили петербурженку на 4 миллиона
10:21
Дилера психостимуляторов задержали в Колпино
10:15
Злоупотреблявшего алкоголем иностранца нашли в кустах без половины лица
10:09
Узбекистан откроет генконсульство в Петербурге для защиты своих граждан
10:03
В подвале на Шкапина сантехник нашел скелет
09:57
В России втрое выросла естественная убыль населения
09:49
Школьники задержаны за гибель двух бездомных в Петербурге
09:41
Петербурженка в метро пыталась поймать педофила
09:33
Ребенок выпал из окна в Пушкине
09:25
СМИ: К выборам о Путине снимут новый фильм с участием Соловьева
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
20.07.2017 15:39
2 Комментариев

Новое ректорское дело

Глава университета имени Герцена Сергей Богданов, не успев стать ректором без приставки и.о., оказался фигурантом уголовного дела. Заявление на бывшего коллегу написали в СПбГУ.
Новое ректорское дело
Сергей Коньков/Интерпресс

Расследовать полиция будет уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями по статье 285 УК РФ. Правоохранители нашли контракт СПбГУ за подписью бывшего тогда проректором Богданова, который не был исполнен. Из-за этого президентский университет не досчитался 11, 6 млн рублей.

Заявления с просьбой проверить бывшего проректора СПбГУ Сергея Богданова, отвечавшего за образовательные программы и научную деятельность по направлениям востоковедение, африканистика, искусства и филология, в руководстве университета подписали еще в апреле 2017 года. Их правоохранительные органы получили не менее 10.

В каждом резюмируется, что после перехода осенью 2016 года проректора в университет имени Герцена, руководство СПбГУ затеяло служебную проверку. «Указанная проверка выявила ряд обстоятельств, которые могут свидетельствовать о совершении Богдановым должностных преступлений», – говорится в одном из заявлений вуза (имеется в распоряжении «Фонтанки»).

По пунктам СПбГУ перечисляет то, что их не устроило спустя столько лет в деятельности коллеги. Например, только служебная проверка помогла открыть глаза на то, что на территории СПбГУ действовали самостоятельные образовательные учреждения, использовавшие кадры и ресурсы вуза, но никаким образом не компенсировавшие эти затраты. Среди них — Бард колледж, Столичный педагогический университет, Консорциум французских университетов. В другом пункте университет указывает, что при Богданове на филологическом факультете не было организовано хранение книг, из-за чего почти 100 тысяч экземпляров были поражены грибком. Увольнение Богданова заставило вуз обратить внимание, что часть здания филфака на набережной Лейнанта Шмидта сдана по заниженной стоимости ресторану. При проверке еще в 2007 году в ректорате не нашли оснований, на которых Богданов, будучи тогда ректором филфака, тратил средства на обеспечение деятельности музея Набокова. Кроме этого, в полицию отправили документы по нарушению процедур закупок. На один из моментов и обратили внимание следователи.

В СПбГУ в заявлении написали, что в 2014 и 2016 годах университет выплатил по соглашению с Московским исламским институтом 7,6, затем 26,3, а вслед 29,4 млн рублей. В вузе посчитали, что это могла быть притворная сделка, которую вернее было бы провести через сайт госзакупок.

Московский исламский институт — частная образовательная организация, учрежденная  Духовным управлением мусульман Российской Федерации. С 2015 года, когда под патронажем президента была утверждена государственная программа подготовки специалистов с углубленным изучением истории и культуры ислама, вуз начал направлять своих выпускников в крупные светские университеты, в том числе СПбГУ. С исламским институтом университет сотрудничал и до этого: закупал у него для восточного факультета книги и лекции.

По версии следствия, несколько актов об оказании таких услуг Московским исламским институтом существовали, якобы, только на бумаге. Ущерб, как стало известно «Фонтанке», полицейское ГСУ оценило в 11,6 млн рублей.

В СПбГУ подтвердили факт возбуждения уголовного дела, однако от комментариев отказались, так как ведется следствие.

До Богданова «Фонтанке» дозвониться удалось не сразу, исполняющий обязанности ректора оказался в командировке. «Все документы, о которых меня спрашивали, я предоставил в органы. Вопросов никаких быть не может ни по Московскому исламскому институту, ни по другим историям. Контракты все были выполнены, бумаги в порядке. О возбуждении уголовного дела мне ничего не известно», – сухо ответил он.

Ранее проверку в отношении его работы в СПбГУ Богданов подробно комментировал на заседании ученого совета университета Герцена. Видеозапись встречи предоставили «Фонтанке» в университете. В частности, Богданов отвечал на вопросы, связанные со сдачей в аренду помещений. По словам экс-проректора, все его действия были согласованы с другим ответственными лицами, отвечающими за административно-хозяйственный блок.

«Я никогда не принимал решений и не подписывал арендных договоров по размещению кафе «Айвенго» на пересечении 9 линии и набережной Лейтенанта Шмидта. Эти договора были подписаны проректором по административно-хозяйственной работе и согласованы в Москве. Тогда, в середине 2000-х политика университета была такова, что значительная часть имущества отдавалась под организацию общественного питания. Даже на улице Чайковского был ресторан «Коллегия», помещение ему сдавал юрфак, деканом которого тогда был Кропачев. Затем политика вуза изменилась. И я лично занимался работами по преобразованию ресторана в учебный музыкальный центр», – рассказал Богданов своим новым подопечным, а затем добавил, что в его альма-матер умолчали о том, как благодаря ему университет пополнился новыми зданиями и помещениями. «44 года я прожил в замечательном Санкт-Петербургском университете, и он от меня не отъединим».

О конфликте Богданова и ректора СПбГУ Николая Кропачева стало известно после ухода бывшего проректора в университет Герцена. Покровителем Богданова считается президент СПбГУ Людмила Вербицкая, которая, как говорят, и посоветовала министерству образования назначить Богданова в педагогический вуз. Собеседники «Фонтанки» в ректорском сообществе утверждают, что причиной ссоры может быть личный конфликт много лет работавших друг с другом людей, кроме того, источники указывают на сложные характеры университетских топ-менеджеров.

Сам Богданов в разговоре с «Фонтанкой» в мае 2017 года видел в происходящем только некую досаду бывшего руководителя на то, что после его ухода в Герцена к нему из большого университета перешло почти 40 преподавателей.

Спустя полгода после назначения Богданова в статусе и.о. в Герцена министерство образования должно было объявить ректорские выборы. Однако на этапе согласования кандидатур с критикой своего бывшего коллеги выступил Николай Кропачев, после чего выборная процедура так и не была запущена.

Ксения Клочкова, Татьяна Востроилова, «Фонтанка.ру»


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (2)
Сильвер
20 июля 2017 г. 15:59
С Кропачевым не хотел делиться?
Udel
20 июля 2017 г. 15:45
Битва престолов (титанов)? Ректоров битва за место (под солнцем)...
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Фото: пресс-служба авиакомпании «Победа»
20.07.2017 09:00

«Победа» зовет влюбленных в небо

Авиакомпания «Победа» начинает набирать сотрудников в Санкт-Петербурге. На работу приглашают тех, кто хочет стать бортпроводником.
18.07.2017 17:23

Компания Л1 подвела итоги первого полугодия

Первая половина 2017 года, особенно его начало, по признанию многих застройщиков стала провальной в плане продаж. Компания Л1 оказался одним из немногих девелоперов, кто не только не почувствовал падения спроса, а, напротив, отметил увеличение продаж.
КЕЙ
17.07.2017 08:00

Лучшие выпускники образовательного центра Advance получили награды от КЕЙ

Сеть супермаркетов цифровой техники КЕЙ выступила партнером центра образовательных технологий Advance, наградив лучших выпускников курса «Учись учиться» ценными призами и подарками.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Алексеева: Путин обещал помиловать бывшего сенатора Изместьева
Новое ректорское дело
Как американский шоумен Стивен Кольбер искал в Петербурге хакеров
Путин приехал к правозащитнице Людмиле Алексеевой на юбилей
За вербовку в террористы в России предложили сажать пожизненно
ВМФ России получит новую сверхскоростную ракетоторпеду «Шквал»
СК просит арестовать прокурора и следователя с Украины, занимающихся делами Вороненкова и Шойгу
Рогозин о визите в Молдавию: Я не понял, кто там мне чего запретил
Ко Дню ВМФ Минобороны России подготовило онлайн-проект об истории флота
Завкафедрой петербургского Политеха стал гендиректором «Силовых машин»
Новое ректорское дело
Спираль 1917 года: анархия – мать порядка
Лис ушел от смерти
Из «Малороссии» с приветом
«Багдади научился на ошибках Аль-Каиды»
Священник Денис Батарчук: «Люди идут к мощам, как в аптеку»
Как жители Псковской области просили об «аннексии»
Человек - камень. Как живется священнику, у которого нет "Мерседеса"
Навальный vs Стрелков
Почему Стрелков решил помериться патриотизмом с Навальным
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Как на деньги императрицы будущий Волго-Балт им. Ленина строили

кадр из видео/Youtube/N24

Лесные пожары на Балканах подбираются к курортам

Даниил Ширяев/"Фонтанка.ру"

«Квартет И» спел про «Аврору» в Петербурге

Новости компаний
Фото: пресс-служба авиакомпании «Победа»
20.07.2017 09:00
«Победа» зовет влюбленных в небо
Авиакомпания «Победа» начинает набирать сотрудников в Санкт-Петербурге. На работу приглашают тех, кто хочет стать бортпроводником.
18.07.2017 17:23
Компания Л1 подвела итоги первого полугодия
Первая половина 2017 года, особенно его начало, по признанию многих застройщиков стала провальной в плане продаж. Компания Л1 оказался одним из немногих девелоперов, кто не только не почувствовал падения спроса, а, напротив, отметил увеличение продаж.
КЕЙ
17.07.2017 08:00
Лучшие выпускники образовательного центра Advance получили награды от КЕЙ
Сеть супермаркетов цифровой техники КЕЙ выступила партнером центра образовательных технологий Advance, наградив лучших выпускников курса «Учись учиться» ценными призами и подарками.
Tele2
12.07.2017 12:43
Более 400 предпринимателей поборются за гранты от фонда «Навстречу переменам» и Tele2
Tele2 объявляет о завершении приема заявок на конкурс фонда «Навстречу переменам», который ежегодно проходит при поддержке компании с целью найти и поддержать лучшие проекты, направленные на улучшение жизни детей в России. В этом году поступило наибольшее число заявок за всю историю конкурса, и на четыре гранта по 1,2 миллиона рублей претендуют 423 проекта, в том числе 60 с Северо-Запада.
ООО «Терминал-Ресурс»
11.07.2017 15:31
На Царскосельском скейт-ринге прошёл праздник в «Образцовых» традициях
Застройщик ООО «Терминал-Ресурс» встретил поклонников активного образа жизни на скейт-ринге веселыми эстафетами и конкурсами под девизом «Мама, папа, я – образцовая семья»!
Tele2
10.07.2017 18:14
STEREOLETO прошло по другим правилам с Tele2
9 июля в ЦПКиО им. Кирова завершился трехдневный фестиваль STEREOLETO, который прошел при поддержке Tele2. Абоненты оператора получили дополнительные преимущества: скидку на билеты, полезные подарки, возможность пройти через отдельный вход и побывать на afterparty с участниками группы POMPEYA.
Billy’s Band
10.07.2017 12:59
Billy’s Band открыли фонтан в квартале высокого класса «Riverside»
Компании Setl City и «Петербургская Недвижимость» организовали джазовый фестиваль в квартале высокого класса «Riverside» на Ушаковской набережной в честь запуска фонтана на территории комплекса. Мероприятие прошло 8 июля – его зрителями и слушателями стали порядка 600 человек.
«Фрост»
08.07.2017 10:00
Минеральная вода станет прозрачной для потребителя
Производители натуральной «минералки» уже пять лет ждут регламент Таможенного союза «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природные минеральные воды». В мае его, наконец, одобрили и ожидается, что к концу года примут.
ЖК Riverside
07.07.2017 15:01
«Петербургская Недвижимость» и Setl City приглашают на фестиваль джаза
В субботу, 8 июля, в ЖК Riverside на Ушаковской набережной пройдет фестиваль джазовой музыки Riverside Jazz Fountain. На концерте под открытым небом выступят ведущие музыкальные коллективы Северной столицы. Событие приурочено к открытию фонтана на территории квартала высокого класса Riverside.
Салон «Сахар»
07.07.2017 10:00
Жителям Санкт-Петербурга бесплатно раздают сертификаты на эпиляцию
Летом, в пору преображения и пляжного сезона, хотите выглядеть сногсшибательно? Уже действуете или все еще откладываете? Нет времени, работа, другие дела, планы. Бесплатный купон на эпиляцию – ваш стимул к действию.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.