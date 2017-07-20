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20.07.2017 14:00
Велика ли вероятность уничтожения Земли астероидом?

Велика ли вероятность уничтожения Земли астероидом?

К Земле 22 июля приблизится астероид, превосходящий по своим размерам знаменитый "Челябинский". Его скорость составляет около 86,5 тыс км/ч. От нашей планеты он пролетит на расстоянии 8 млн 700 тыс км. Стоит ли бояться столкновения, рассказала астроном Мария Боруха.

Аудиоподкаст эфира: 

Текстовую версию эфира читайте в материале "Космическая угроза: обязательно бахнет! Но потом". 

 

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