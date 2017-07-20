Велика ли вероятность уничтожения Земли астероидом?

20.07.2017 14:00

К Земле 22 июля приблизится астероид, превосходящий по своим размерам знаменитый "Челябинский". Его скорость составляет около 86,5 тыс км/ч. От нашей планеты он пролетит на расстоянии 8 млн 700 тыс км. Стоит ли бояться столкновения, рассказала астроном Мария Боруха.