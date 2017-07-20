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20.07.2017 15:17

Трамп рассказал о десерте, который закончился вторым разговором с Путиным на G20

Президент США рассказал подробности встречи в Гамбурге, которую СМИ окрестили «тайной». Невольно способствовали общению жена Меланья и десерт.

О неформальном разговоре с Владимиром Путиным во время ужина лидеров стран G20 в Гамбурге в июле 2017 года Трамп рассказал в интервью The New York Times. По словам главы американского государства, его супруга сидела рядом с президентом России.

«Дело шло к десерту. Я просто подошел поздороваться с Меланьей, и, пока я был там, я поздоровался и с Путиным», — заявил президент США.

По словам Трампа, всего они проговорили с русским президентом 15 минут: «Это был недолгий разговор. Мы просто говорили о разных вещах. На самом деле вышло довольно интересно, мы поговорили, в том числе, и о вопросе усыновления (речь идет о законе Димы Яковлева)».

О том, что президенты двух стран имели вторую, «тайную», встречу, ранее сообщило Reuters. В администрации США подтвердили только факт разговора за ужином. Той же версии придерживаются и в Кремле. Так Дмитрий Песков 19 июля заявил, что политики общались и во время обеда, однако отдельной встречей это назвать нельзя.

Официальные переговоры президентов России и США состоялись 7 июля в Гамбурге. Встреча продлилась более двух часов.


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