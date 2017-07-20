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20.07.2017 15:12

«Аэрофлот»: Нормы провоза багажа должен устанавливать перевозчик

В крупнейшей авиакомпании России прокомментировали принятие Госдумой 20 июля закона о взимании платы за багаж при покупке невозвратных билетов. В «Аэрофлоте» предлагают ввести «безбагажный» тариф.

Заместитель генерального директора по правовым и имущественным вопросам ПАО «Аэрофлот» Владимир Александров привел опыт коллег, лоукост-перевозчиков, которых в мире насчитывается более сотни. Им удается за счет гибкой государственной политики (как в Азии, так и в Европе) и учитывать потребности пассажиров, и успешно развивать данный сегмент рынка.

«Однако конкурировать с ними на равных, в том числе снижая стоимость тарифов, «Победе» не позволяют законодательные ограничения, – уверен Александров. – Нормы провоза багажа должны устанавливаться не государством, а перевозчиком».

В «Аэрофлоте» предлагают ввести так называемый «безбагажный тариф», который позволит пассажирам осуществлять перелет без багажа, но за меньшую цену. Клиенты смогут выбирать услуги, которые им предпочтительны на данном рейсе. Билеты по «безбагажному тарифу» будут альтернативой, а не заменой обычным билетам.

Поправки, которые нижняя палата парламента приняла в четверг в Воздушный кодекс, предполагают, что авиакомпании смогут взимать плату за багаж, который провозят пассажиры с невозвратными билетами. С собой в салон клиент сможет взять ручную кладь, габариты ее устанавливает Росавиация. При этом если человек, купивший билет, откажется платить за багаж, то авиакомпания имеет право не грузить его на борт.

Справка:

Низкобюджетная авиакомпания «Победа» входит в группу «Аэрофлот». «Победа» — одна из самых молодых авиакомпаний в России: первый рейс состоялся 1 декабря 2014 года. Флот авиаперевозчика — 12 современных комфортабельных Boeing 737-800, средний возраст которых всего несколько месяцев. Каждый самолет поставлен в парк «Победы» напрямую с завода-производителя. Салоны Sky Interior оснащены вместительными полками, удобными кожаными креслами и даже могут менять режимы освещения. К 2018 году флот будет насчитывать около 40 самолетов.


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