Реконструкцию Тучкова моста пообещали закончить раньше срока

Ремонтные работы на Тучковом мосту могут быть завершены вместо мая 2018 года уже в декабре 2017-го, сообщил вице-губернатор Игорь Албин 20 июля, отвечая на вопросы журналистов.

"В декабре нам пообещали. Я пытаюсь поддавить компанию "Пилон", чтобы ускорились. Они сильно сопротивляются, но на следующей неделе мы будем проводить совещание по этому поводу", – отметил Игорь Албин.

Тучков мост — важная транспортная артерия исторического центра Петербурга, особенно в период навигации и активного туристического сезона. Движение по нему сделали односторонним в июне 2016 года. Стоимость реконструкции, во время которой меняют стационарные пролетные строения, ремонтируют механизмы и другое оборудование моста, оценена в 2,45 млрд рублей. Деньги выделены по программе подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года.