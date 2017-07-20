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20.07.2017 14:59

Генпрокуратура РФ вызвала главу АСВ

 

Генеральная прокуратура РФ 20 июля направила в Агентство по страхованию вкладов (АСВ) телефонограмму с вызовом в ведомство главы госкорпорации Юрия Исаева и главы временной администрации в банке «Югра» Дмитрия Онегина.

«В соответствии со ст. 6 Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации" в связи с проводимой Генеральной прокуратурой Российской Федерации проверкой исполнения законодательства о банках и банковской деятельности прошу к 11 час. 00 мин. 20.07.2017 направить в Генеральную прокуратуру Российской Федерации… представителей госкорпорации и руководителя временной администрации», — говорится в документе, сообщает RNS

В АСВ изданию не стали комментировать эту информацию .

19 июля Генпрокуратура потребовала отменить приказы ЦБ РФ о введении временной администрации в «Югре» и моратории на удовлетворение требований кредиторов, а также приостановить выплаты вкладов банками-агентами. Регулятор сообщил, что подготовит позицию в сроки, определенные протестами ведомства, — до 21 июля.

ЦБ ввел временную администрацию в «Югре» сроком на полгода 10 июля. Причина — необходимость выяснения финансового состояния банка. Поздно вечером 19 июля  Агентство по страхованию вкладов заявило, что выплаты клиентам банка начнутся в соответствии с графиком, писала "Фонтанка". Сегодня о начале выплат сообщили все банки-агенты.

 Накануне "Фонтанка" сообщала о том,  что в Петербурге прошли обыски в филиале банка «Югра». Два сотрудника задержаны по делу о незаконной банковской деятельности. Как стало известно «Фонтанке» 18 июля, после введения Центробанком  временной администрации в банк «Югра» сотрудники Главного следственного управления ГУ МВД Петербурга и Ленобласти в сопровождении бойцов СОБРа пришли с постановлением на обыск в филиал организации на Суворовском проспекте, 54. Он расположен в одном здании с Арбитражным судом. По данным «Фонтанки», поводом для следственных мероприятий стало возбужденное уголовное дело по статье 172 УК «Незаконная банковская деятельность». По версии полиции, топ-менеджмент филиала «Югры» предоставлял юридическим лицам проводку через счета денежных средств под видом сделок, которые на самом деле имели статус мнимых, с последующим обналичиванием. Предположительно услуги оценивались в 6 – 8 % от подлежащей обналичиванию суммы.


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