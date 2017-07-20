В порту Петербурга задержали морского черта из Мавритании

Дюжину тонн филе рыбы удильщика, также известного как морской черт, задержали в порту Петербурга. Мороженой рыбе справили неподходящие документы.

Как сообщили 20 июля в управлении Россельхознадзора по Петербургу и Ленобласти, рыба в Северную столицу приехала из Мавритании. Инспекторы установили, что сертификат на груз оформлен по устаревшему образцу, а даты производства на коробках с филе не указаны в сопроводительных документах.

Путь морского черта на прилавки остановили и составили протоколы об административном правонарушении.