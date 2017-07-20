Популярный видеоблогер вошел в тренерский штаб футбольного «Динамо СПб»

Петербургский футбольный клуб «Динамо» усилил тренерский штаб популярным видеоблогером Никитой Ковальчуком, известным как автор YouTube-канала «Картавый футбол».

«Сегодня мы объявляем о начале сотрудничества с популярным проектом "Картавый футбол", неделю назад в последний раз вышедшим в эфир. Мы знаем, что Никита собирается стать тренером, и решили, что наша команда – это лучшее место для того, чтобы начать делать первые шаги», – говорится в официальном сообщении клуба.

Напомним, «Динамо СПб» в прошлом сезоне вышло в ФНЛ. В чемпионате-2017/18 петербургские динамовцы уже сыграли два матча, в каждом из которых одержали победы, в том числе над бронзовым призером прошлого сезона ФНЛ «Енисеем».