Депутаты Государственной думы задумались о том, что надо изменить в законодательстве, чтобы люди с ДЦП и другими формами инвалидности, не дающими возможность человеку расписаться в документах самостоятельно, получили право на подпись. Это стало возможным благодаря петербургскому школьнику Ивану Бакаидову, у которого ДЦП.

В ноябре 2016 года петербургский школьник Иван Бакаидов создал на Change.org петицию «Прекратите ущемление прав людей без подписи! Разрешите подписываться отпечатком пальца!», адресованную президенту Владимиру Путину, вице-премьеру Ольге Голодец, Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой.

Иван – человек с ДЦП, у него проблемы с речью, для решения которых молодой человек создал несколько мобильных приложений, позволяющих наладить коммуникацию с другими людьми. Достижения Ивана используются в школе «Динамика», где он учился, а также ими пользуются немало людей, нуждающихся в альтернативной коммуникации. Иван создал специальный сайт, выступает с лекциями, ведет активную переписку.

Из-за гиперкинеза (самопроизвольного сокращения мышц) Иван не может сам поставить подпись в документах, и это в нашем государстве порождает для юноши, да и для многих таких же, как он людей, массу проблем – от невозможности открытия банковской карты до невозможности расписаться в ЗАГСе. Иван в своей петиции предлагал разные варианты решения проблемы: вернуть советский закон о подписи штампом, разрешить подписываться отпечатком пальца. Петиция Ивана Бакаидова получила широкое освещение в федеральных СМИ, собрала свыше 260 тысяч подписей.

Иван Бакаидов опубликовал новости своей петиции. Он сообщил, что депутаты Государственной думы по инициативе парламентария Михаила Терентьева провели совещание специально созданной рабочей группы, в которую вошли представители Минтруда, федерального бюро МСЭ, Федеральной нотариальной палаты, Центробанка, ВОС, уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге.

«Депутаты будут готовить поправки к законам – «О социальной защите инвалидов в РФ», «О нотариате» и в ГК РФ, и таким образом, наконец, дать всем нам – право на подпись, – сообщает Иван Бакаидов. – Я получил подробное письмо из Аппарата Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге, в котором сообщено мне о всех решениях принятых в ходе совещания, а также о мерах принятых представителями самого аппарата».

Молодой человек пишет, что отправил письмо с петицией и подписями президенту Владимиру Путину, письмо Ивана уже зарегистрировано.

Галина Артеменко, «Фонтанка.ру»

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