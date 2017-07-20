Лесные пожары на Балканах подбираются к курортам

Впрочем, основные курорты региона — Бар, Будва, Ульцинь – находятся в стороне от катастрофы, туристам ничего не угрожает.

В Черногории огонь сейчас подобрался к курортной зоне, закрыт для туристов полуостров Луштица, эвакуированы села неподалеку от городов Тиват и Херцог-Нови. Из Швейцарии, Болгарии и Украины на тушение пожаров направлены вертолеты.

Ожесточенная борьба с огнем сейчас ведется в населенном пункте Плани Пут, там работают несколько сотен пожарных и добровольцев.

Сотни гектаров леса выгорели на Балканах - в Хорватии и Черногории. Пожарные продолжают бороться с огнем, который приближается к популярным курортам. Им на помощь направлена техника из нескольких европейских стран.

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