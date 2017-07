Лесные пожары на Балканах подбираются к курортам

Как сообщают СМИ, к 20 июля огонь окружил хорватский город Сплит, где расположен крупный международный аэропорт. Спецслужбы постоянно мониторят состояние воздуха в городе и готовы принимать меры, если будут зафиксированы отклонения от нормы. Кроме дыма и запаха гари, жители сел, окружающих Сплит, опасаются приблизившихся к их домам волков, поскольку звери бегут из горящих лесов.

Ожесточенная борьба с огнем сейчас ведется в населенном пункте Плани Пут, там работают несколько сотен пожарных и добровольцев.

В Черногории огонь сейчас подобрался к курортной зоне, закрыт для туристов полуостров Луштица, эвакуированы села неподалеку от городов Тиват и Херцог-Нови. Из Швейцарии, Болгарии и Украины на тушение пожаров направлены вертолеты.

Впрочем, основные курорты региона — Бар, Будва, Ульцинь – находятся в стороне от катастрофы, туристам ничего не угрожает.

This is horible.I pray that everything will be good 🙏 #split #prayforcroatia #prayforsplit #dalmatia pic.twitter.com/zNyJXffNkQ