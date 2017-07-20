Лесные пожары на Балканах подбираются к курортам
Как сообщают СМИ, к 20 июля огонь окружил хорватский город Сплит, где расположен крупный международный аэропорт. Спецслужбы постоянно мониторят состояние воздуха в городе и готовы принимать меры, если будут зафиксированы отклонения от нормы. Кроме дыма и запаха гари, жители сел, окружающих Сплит, опасаются приблизившихся к их домам волков, поскольку звери бегут из горящих лесов.
Ожесточенная борьба с огнем сейчас ведется в населенном пункте Плани Пут, там работают несколько сотен пожарных и добровольцев.
В Черногории огонь сейчас подобрался к курортной зоне, закрыт для туристов полуостров Луштица, эвакуированы села неподалеку от городов Тиват и Херцог-Нови. Из Швейцарии, Болгарии и Украины на тушение пожаров направлены вертолеты.
Впрочем, основные курорты региона — Бар, Будва, Ульцинь – находятся в стороне от катастрофы, туристам ничего не угрожает.
This is horible.I pray that everything will be good 🙏 #split #prayforcroatia #prayforsplit #dalmatia pic.twitter.com/zNyJXffNkQ— Justin Bieber (@Jbcookie94) July 17, 2017
Fire is everywhere #PrayForCroatia #prayforsplit #split #croatia #underfire #fire #help #pray 🙏🙏🙏 pic.twitter.com/JulUSUVh8S— Tea 🌹 (@shorspilot) July 18, 2017
Apocalyptic scenes from #Split -— Mirnes Kovac (@MirnesKovac) July 17, 2017
firefighters struggle to control a forest fire around the city of Split. #Croatia #fire pic.twitter.com/Olsr1J6yVE