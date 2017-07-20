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20.07.2017 14:32

Фурсенко: В этом году в Петербург возвращается футбольная столица России

 

Президент футбольного клуба «Зенит» Сергей Фурсенко рассказал о популярности футбола в Санкт-Петербурге в четверг, 20 июля.

«В этом году в Санкт-Петербург возвращается футбольная столица России. Здесь очень любят футбол и здесь играет самый популярный клуб в стране – «Зенит». Насколько я знаю, на мачтах Кубка Конфедераций нашу новую арену посетили в общей сложности рекордные 198 тысяч 830 человек. Это рекорд посещаемости международных матчей на стадионах нашей страны. У нас теперь по всем параметрам самая технологичная и самая инновационная арена в России и единственный всепогодный стадион, у которого есть выдвижное поле с подогревом. Мы вместе с болельщиками работаем над тем, чтобы посещение стадиона на Крестовском стало образом жизни горожан и гостей Санкт-Петербурга. А наш любимый «Зенит» ответит болельщикам искрометным, зрелищным футболом», – цитирует Фурсенко сайт телеканала «Матч ТВ».

Первый домашний матч на новом стадионе «Зенит» проведет уже в субботу, 22 июля, против «Рубина».

Напомним, что в «Зените» этим летом сменилось руководство. Вместо Максима Митрофанова должность генерального директора занял Сергей Фурсенко.


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