ФСБ возбудила уголовное дело по закупкам МЧС

Федеральная служба безопасности возбудила уголовное дело по факту превышения должностных полномочий высокопоставленными сотрудниками МЧС при государственных закупках беспилотных летательных аппаратов. В Департаменте развития министерства прошел обыск, Владимир Пучков неожиданно не приехал на важное ведомственное мероприятие.

Как стало известно «Фонтанке», 18 июля Следственная служба ФСБ и оперативники контрразведки пришли в Департамент развития МЧС на улице Ватутина, 1, в Москве. Это подразделение курирует министерские закупки. Чекисты предъявили постановление о возбуждении уголовного дела по статье 286 УК «Превышение должностных полномочий». При беседе со следователями одному из представителей руководящего состава департамента стало плохо, ему вызвали скорую помощь.

По нашим данным, уголовное дело возникло из закупок министерством беспилотных летательных аппаратов. Первые масштабные контракты были заключены в 2015 году. Наше издание уже тогда сообщало о странном транжирстве бюджетных денег ведомством Владимира Пучкова. МЧС приобрело двести китайских дронов Phantom по 190 тысяч рублей за штуку при розничной цене около 60 тысяч (с учетом дополнительных девайсов – около 100 тысяч). В 2016 году планировалась закупка 600 – 700 аналогичных аппаратов. При этом специалистами отмечались «бытовые» характеристики закупаемой техники, которая не приспособлена для участия в спасательных операциях.

Накануне, 19 июля, в МЧС состоялось заседание Центральной аттестационной комиссии (ЦАК). Ее председателем является Владимир Пучков. Впервые за время руководства министерством он отсутствовал на ЦАК. Мероприятием руководил заместитель Пучкова Владимир Степанов.

При подготовке публикации «Фонтанка» в полдень 20 июля направила запрос в МЧС России по поводу уголовного дела и отсутствия Пучкова на заседании. Ответ пока не получен.