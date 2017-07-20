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20.07.2017 14:21
5 Комментариев

ФСБ возбудила уголовное дело по закупкам МЧС

Федеральная служба безопасности возбудила уголовное дело по факту превышения должностных полномочий высокопоставленными сотрудниками МЧС при государственных закупках беспилотных летательных аппаратов. В Департаменте развития министерства прошел обыск, Владимир Пучков неожиданно не приехал на важное ведомственное мероприятие.

Как стало известно «Фонтанке», 18 июля Следственная служба ФСБ и оперативники контрразведки пришли в Департамент развития МЧС на улице Ватутина, 1, в Москве. Это подразделение курирует министерские закупки. Чекисты предъявили постановление о возбуждении уголовного дела по статье 286 УК «Превышение должностных полномочий». При беседе со следователями одному из представителей руководящего состава департамента стало плохо, ему вызвали скорую помощь.

По нашим данным, уголовное дело возникло из закупок министерством беспилотных летательных аппаратов. Первые масштабные контракты были заключены в 2015 году. Наше издание уже тогда сообщало о странном транжирстве бюджетных денег ведомством Владимира Пучкова. МЧС приобрело двести китайских дронов Phantom по 190 тысяч рублей за штуку при розничной цене около 60 тысяч (с учетом дополнительных девайсов – около 100 тысяч). В 2016 году планировалась закупка 600 – 700 аналогичных аппаратов. При этом специалистами отмечались «бытовые» характеристики закупаемой техники, которая не приспособлена для участия в спасательных операциях.

Накануне, 19 июля, в МЧС состоялось заседание Центральной аттестационной комиссии (ЦАК). Ее председателем является Владимир Пучков. Впервые за время руководства министерством он отсутствовал на ЦАК. Мероприятием руководил заместитель Пучкова Владимир Степанов.

При подготовке публикации «Фонтанка» в полдень 20 июля направила запрос в МЧС России по поводу уголовного дела и отсутствия Пучкова на заседании. Ответ пока не получен.


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комментарии пользователей (5)
Циник
20 июля 2017 г. 15:40
У нас только ФСБ хоть как-то работает? Наверное это единственная контора которая понимает что тотальная коррупция может накрыть медным тазом всех. Даже ФСБшные активы, а посему надо хоть как-то чистить свинарник. Или у ФСБ активы такие как нефтянка,газ,корпорации, находятся в относительном спокойствии, а всем остальным досталась мелочевка на которой те и работают как могут. ФСБ соответственно без ущерба для себя и щиплют нижестоящую мелочевку.
Пес
20 июля 2017 г. 15:39
Посмотрело бы ФСБ как мчс совцы садовые поселки гребет, под Ново Токсово. Были леса , луга — пофиг все под трактор , делим участки и осваиваем, пока свой у власти. Хотя вовсе времена это были земли Всеволожского полигона.
Михаил сам по се
20 июля 2017 г. 15:15
Помнится — во время масштабной операции МЧС где-то на ДВ (тогда еще Шойгу был начальником) попутно работали волонтеры, так они рассказывали, как мчс-совцы позаимствовали у волонтеров бензогенератор ... и с концами, т.е. просто стырили . Этот МЧС — та еще контора ... впрочем , и там , как и везде у нас, есть и большое число честных , ответственных и героических людей и есть пакостники . Если в начальниках пакостники, то и среди подчиненных пакостников больше .
chernousova
20 июля 2017 г. 15:13
Спохватились. Закупка в 2015 году, давно уже все поделено и пропито. Видимо, ждали что поделятся.
kvadrat
20 июля 2017 г. 15:02
Есть у нас ещё ведомства без "пробы"?
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