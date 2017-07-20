За вербовку в террористы в России предложили сажать пожизненно

В Государственную думу внесен законопроект о поправках в Уголовный кодекс. За вовлечение и подготовку к террористической деятельности предлагается отправлять за решетку на срок от 15 лет до пожизненного.

Поправки в статью 205.1 «Содействие террористической деятельности» Уголовного кодекса России 20 июля предложил депутат от «Единой России» Адальби Шхагошев. Четвертую часть статьи народный избранник предлагает дополнить словами – «а равно подготовка, склонение, вербовка и (или) иное вовлечение лица в совершение хотя бы одного из указанных преступлений и (или) руководство его совершением». Сейчас в этой части предусмотрено наказание только за организацию террористических актов или руководство такой организацией и финансирование терроризма.

Первая часть данной статьи в настоящее время предусматривает наказание за вербовку в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом до полумиллиона рублей.

В пояснительной записке депутат подробно объяснил, почему считает такие меры необходимыми. «Терроризм превратился в весьма прибыльный бизнес глобального масштаба с развитым «рынком труда» и приложения капиталов, со своими правилами и моралью, не совместимыми ни с какими общечеловеческими и демократическими ценностями», – пишет Шхагошев. Депутат осведомлен и о количестве вербуемых: в тексте записки говорится о более чем тысяче человек, вербуемых ежедневно.