В Пулково мужчина проверял посылку и прикарманил телефон

Сотрудник компании по контролю почтовых перевозок не устоял перед соблазном прибрать к рукам брендовый гаджет из посылки, которая пришла в петербургский аэропорт Пулково. Адресат запросила помощи у полиции, и вороватого работника быстро вычислили.

Как сообщили 20 июля в пресс-службе Управления на транспорте МВД РФ по СЗФО, с заявлением о пропаже в полицию обратилась живущая в Северной столице иностранка. Женщина рассказала, что получила международное отправление, однако оттуда исчез мобильный телефон за 50 тысяч рублей.

Подозреваемого установили и задержали быстро. Предполагается, что 48-летний мужчина при проверке посылки углядел в ней силуэт коробки телефона брендовой марки, и гаджет перекочевал к нему в карман.

Возбуждено уголовное дело о краже.