Больше тысячи колпинцев остались без горячей воды

Жители двух многоэтажек в Колпинском районе Петербурга 20 июля вынуждены обходиться только холодной водой. Теплоэнергетики обещают, что терпеть придётся только до вечера.

«Без горячего водоснабжения остались тысячи жителей в Колпино», – пожаловались «Фонтанке» читатели. В ГУП «ТЭК», в ведении которого находятся районные теплосети, в подсчётах оказались скромнее. По данным предприятия, горячая вода отсутствует только в двух, но зато двенадцатиэтажных зданиях по улице Ижорского Батальона. Причиной стала утренняя авария на внутриквартальном трубопроводе. Дефектной оказалась 108-мм труба у дома №7. В зону отключения также попал дом №9.

Аварийная бригада занимается ремонтом, по нормативам на него отводится около 8 часов. К пяти часам вечера проблем с горячей водой уже не будет, уточняют теплоэнергетики.