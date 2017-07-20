ВМФ России получит новую сверхскоростную ракетоторпеду «Шквал»

В рамках госпрограммы вооружений 2018 – 2025 годов ВМФ России получит новую сверхскоростную ракетоторпеду, представляющую собой улучшенную версию ракетоторпеды «Шквал» советской разработки.

Как передает Лента.ру, об этом на авиасалоне МАКС-2017 сообщил генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов.

Как отметил руководитель КТРВ, новая ракетоторпеда будет иметь значительно усовершенствованные ТТХ. Исходно ВА-111 «Шквал», оснащавшаяся как обычными, так и ядерными зарядами, была прямоидущей (неуправляемой), имела дальность хода до 13 километров и развивала скорость до 100 метров в секунду под водой. Уклонение от нее было крайне затруднено в связи с очень высокой скоростью.

Характеристики новой версии «Шквала» не сообщаются, однако в различных источниках указывалось, что усовершенствованная версия получит систему управления, а также будет иметь увеличенную дальность хода.