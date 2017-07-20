Банк России официально опустил доллар ниже 60 рублей
Банк России 20 июля понизил официальный курс доллара расчетами на завтра на 16 коп. — до 59,08 рубля, свидетельствуют данные ЦБ.
Курс евро понижен на 27 копеек — до 68 рублей.
Банк России 20 июля понизил официальный курс доллара расчетами на завтра на 16 коп. — до 59,08 рубля, свидетельствуют данные ЦБ.
Курс евро понижен на 27 копеек — до 68 рублей.
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