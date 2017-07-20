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20.07.2017 13:49
45 Комментариев

Казнь бездомных и охламоны с окраин

В Петербурге троих школьников задержали за избиение до смерти двух бездомных. Тела нашли сожженными. Давно такого не было. Но полицейские не нашли ни намека на идейный нацизм. А «Фонтанка» увидела в событии просто досуг, найденный в YouTube.
Казнь бездомных и охламоны с окраин
Александр Гальперин/Коммерсантъ

Следственным комитетом по Кировскому району задержаны трое школьников. Всем вменяется часть четвертая статьи 111 УК – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть». В ночь с 19 на 20 июля в камере переночевали 17-летний девятиклассник Илья, 16-летний Дима и 14-летний семиклассник Дима. Они сознались, что 21 мая на стадионе «Корабел», что стоит на пути на Турухтанные острова, избили кирпичами и лопатой бездомного мужчину из Беларуси и такую же его подругу. Хоть трупы и нашли обгоревшими, подозреваемые отрицают пытки. И ничего больше на их принадлежность к молодежным экстремистским течениям не указывает. «Просто мы не любим бомжей», – объясняют сами попавшиеся.

Последний всплеск молодежного насилия «Фонтанка» фиксировала осенью 2013 года. Тогда «Русский марш» 4 ноября закончился столкновениями по всему городу и смертью мигранта из Узбекистана у станции метро «Рыбацкое». На теле погибшего насчитали более 20 ножевых ранений. В течение недели полиция задержала восьмерых, семерым из которых не исполнилось на тот момент 18 лет. А через год в изоляторе и на подписке находилось уже два десятка парней с окраин — того же Кировского и Красносельского разлива преимущественно. Но то была уже четвертая волна.

Раньше был Бобров, по прозвищу Шульц, – его деятельность была преимущественно бескровной. Ему на пятки наступал уже более жестокий Mad Crowd. Лидеры «толпы» Алексей Воеводин и Дмитрий Боровиков выступали за радикальное отношение к иностранцам — убийства. В 2005 году Воеводин, а вместе с ним пятеро были осуждены за серию нападений. А вот скрывшийся Боровиков организовал уже фактически террористическую группу, вошедшую в историю Петербурга как «банда Боровикова – Воеводина». В 2006 году были задержаны 14 человек. Самого Боровикова застрелили при задержании. За тринадцать убийств, в том числе известного ученого-этнографа Николая Гиренко, который делал экспертизы для суда над националистами, и ритуальное уничтожение двух своих товарищей Воеводин ушел на пожизненное.

Практика нападений на бездомных, как тренировка перед «акциями», не так характерна для петербургских агрессивных ультраправых, как, например, для Москвы или Воронежа. Однако и в коричневой истории Петербурга есть эпизоды, словно списанные из фантасмагории Кубрика «Заводной апельсин». И все они касаются движения «Невоград». 

Первыми войну не только неславянам, но и асоциальным жителям Северной столицы объявляли члены группировки скинхедов NS/WP «Невоград». Объявив о себе как о последователях Боровикова – Воеводина, к 2010 году, когда были задержаны одиннадцать человек во главе с Германом Венгервельдом, она имела за спиной десяток убийств и нападений. Большинство были совершены по одной и той же схеме: участники группы прогуливались в районе метро, чаще всего это был юг Петербурга, выбирали себе жертву и нападали с ножами. Так, у «Проспекта Ветеранов» в 2009 году погиб бездомный мужчина. В другой раз члены банды нашли  у дома 24 на проспекте Культуры брошенный «Запорожец», в котором спали две бездомные женщины, и подожгли его. Женщины скончались в больнице от ожогов.

Есть нападения на бездомных и в деле «Невограда-2»,  которое сейчас слушается в городском суде. Если верить обвинению, то члены второго «Невограда» как минимум дважды нападали  на пустырях в Кировском районе на асоциальных граждан. В одном случае избиение и ранение ножом закончилось смертью.

Но что касается задержанных в Кировском районе, то ни на обысках, ни в сетях, ни в показаниях нигде даже не мелькают признаки расовой ненависти, да и вообще какой-либо идеологии. Задержанную троицу наши собеседники в полиции назвали обыкновенной шпаной.

Все же «Фонтанка» возражает против такого ярлыка. Ведь взрослые россияне должны помнить ту советскую субкультуру, где шпана имела четкие, если хотите идеологические, рамки. Они стояли за свой район, гурьбой рубились на салютах. Культивировали приблатненную эстетику в одежде, в манерах. Были цельными, вплоть до бережного отношения к языку улицы. Например, если парень оборачивался на окрик «эй!», над ним потешались.

Конечно, «Фонтанка» сама покопалась в репутации и биографии задержанных и не нашла ничего, кроме бестолковщины низов. 14-летний Дима, 17-летний (кстати, день рождения у него был вчера, 19 июля) Илья и 16-летний Дмитрий — действительно парни с окраин. Младший Дима и Илья — практически соседи, живут в «хрущевках»-близнецах в трехстах метрах друг от друга. Оба из многодетных семей, расквартированных по четырем комнатам. Правда, учатся мальчики в разных школах Кировского района. Дима социально активен. У него есть публичная страница «ВКонтакте», где он, в частности, «дружит» с мамой Ильи. Обычный подросток, который проводит время в компании на улице, слушает МС Хованского, ловит адреналин от паркура. Правда, судя по всему, только от наблюдений за чужими прыжками. Дима-старший, тоже дитя «хрущевки», но уже Красного Села.

В инспекции по делам несовершеннолетних о них более доходчивая информация: постоянно убегали из дома, часто доставлялись за хулиганские мелочи.

Сегодня в материалах дела есть их откровения, мол, на избиение бездомных их натолкнули видеоролики в YouTube. Но они и не отрицают, что и до просмотров бомжи им не нравились. Это не люди – вот и вся их мысль.

Кстати, нападение на стадионе не отложило никакого следа на жизни мальчика Димы «ВКонтакте». Вот в середине мая — он еще в снегу с подругой, а вот в начале июня — вспоминает славное детство.

Есть и еще прелестный штрих в этой истории. На второй день после избиения, а били ногами, кирпичами и лопатой, они вернулись вместе со знакомыми девочками. Такими же школьницами, с такими же ничего не значащими аккаунтами в сети. Девушкам было любопытно, перед девушками они двоих и добили. Очевидно, девушки оценили крутость ухажеров.

Единственное, что сегодня они отрицают, – это поджог тел. Тут «Фонтанка» не смеет утверждать. Хотя подозрительно, чтобы кто-то еще забрался в ту глухомань, увидел тела еле дышащих бездомных и соорудил костер.

Евгений Вышенков, Татьяна Востроилова, 

«Фонтанка.ру»


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комментарии пользователей (45)
Владислав М
20 июля 2017 г. 15:42
Клапауциус: Всё уже давно придумано. Людям достаточно прогнать бездельников.
levsha
20 июля 2017 г. 15:29
осуждаем подростков за жестокость и предлагаем их "лопатой". ничего не настораживает?
Клапауциус
20 июля 2017 г. 15:18
Владислав М:
уже пора выбрать власть
Прекрасная идея. Способ не поскажете, при существующем избирательном процессе ?
Владислав М
20 июля 2017 г. 15:10
Ex-Cop: И сколько мы будем терпеть их наплевательское отношение? Может уже пора выбрать власть, которой не наплевать?!
toll
20 июля 2017 г. 15:09
Ex-Cop:
Что воздух-то сотрясать риторическими вопросами?
Так мы тут вроде все далеко не Шушенскую ГЭС строим.
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