СК просит арестовать прокурора и следователя с Украины, занимающихся делами Вороненкова и Шойгу

Басманный суд Москвы 20 июля рассматривает ходатайства Следственного комитета об аресте прокурора и следователя с Украины. Руслан Кравченко и Вадим Приймачок являются ведущими участниками расследований против бывшего президента Украины Виктора Януковича и действующего российского министра обороны Сергея Шойгу.

Как стало известно «Фонтанке», сегодня в Басманный суд Москвы поступили ходатайства СКР о заключении под стражу прокурора Главной военной прокуратуры Украины Руслана Кравченко и следователя по особо важным делам Главной военной прокуратуры Вадима Приймачка. В отношении их, как следует из картотеки суда, возбуждено уголовное дело по статье 299 УК «Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела, соединенное с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления». Санкция – до десяти лет.

В пресс-службе Басманного суда «Фонтанке» уточнили: «Следствие просит о заочном аресте».

Материалы переданы судье Артуру Карпову, их рассмотрение еще не завершено.

В судебной картотеке отмечено, что Кравченко и Приймачок являются обвиняемыми.

Прокурор Главной военной прокуратуры Украины Руслан Кравченко в настоящее время поддерживает обвинение в Облонском суде Киева против Виктора Януковича. Его заочно судят по делу о государственной измене.

Следователь Вадим Приймачок принимал активное участие в расследовании дела Януковича. В декабре 2016 года по его ходатайству Печерский суд Киева санкционировал выемку документов в администрации президента России на улице Ильинка в Москве. Поводом для столь своеобразной просьбы стали показания бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Он утверждал, что Янукович направлял Путину письмо о вводе войск на территорию Украины. Вороненков эмигрировал из России и впоследствии был убит в Киеве.

Следователь Приймачок намеревался провести почерковедческую экспертизу подписи в письме Януковича. Ему это не удалось, так как Генпрокуратура России отказала коллегам в правовой помощи. Уголовное дело против экс-президента Украины поступило в суд без этого важного доказательства.

Недовольство Следственного комитета России сотрудниками Главной военной прокуратуры Украины объяснимо также уголовным делом против министра обороны Сергея Шойгу. Осенью 2016 года суд в Киеве санкционировал его задержание по уголовному делу о преступлениях против основ национальной безопасности Украины. По нему также проходят семнадцать российских чиновников.