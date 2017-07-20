Против и.о. ректора университета Герцена возбуждено уголовное дело

Исполняющий обязанности ректора Педагогического университета им. Герцена Сергей Богданов стал фигурантом уголовного дела о должностном преступлении. Ему припомнили подписанные в бытность проректором Санкт-Петербургского госуниверситета финансовые документы.

Как стало известно «Фонтанке», Главное следственное управления ГУ МВД по Петербургу и области 19 июля возбудило уголовное дело по статье 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Дело возбуждено в отношении Сергея Богданова, ныне исполняющего обязанности ректора РГПУ имени А.И. Герцена.

По версии следствия, в период с 2014-го по 2016 год Богданов, будучи проректором СПбГУ по обеспечению программ по направлениям востоковедение, африканистика, искусство и филология, подписал акты о проведенных работах по договорам с Московским исламским институтом. Представители МИИ по контрактам должны были прочитать серию лекций, а также поставить в университет необходимую для курса литературу. Однако выполнение этих обязательств, как выяснилось в ходе доследственной проверки, оказалось только на бумаге.

В ГСУ насчитали, что своими действиями Богданов мог причинить бывшей альма-матер ущерб в размере 11 миллионов 600 тысяч рублей.

В СПбГУ «Фонтанке» подтвердили, что знают о факте возбуждения уголовного дела. Там добавили: университет оказывает всяческое содействие правоохранительным органам, но комментировать не может, так как ведется следствие.

"Все документы, о которых меня спрашивали, я предоставил в органы. Вопросов никаких быть не может ни по Московскому исламскому институту, ни по другим историям. Контракты все были выполнены, бумаги в порядке. О возбуждении уголовного дела мне ничего не известно", – сказал "Фонтанке" сам Богданов.

Напомним, что проверка в отношении Сергея Игоревича началась весной этого года после жалоб СПбГУ. В ходе внутреннего аудита в вузе нашли несовпадения как юридического, так и финансового плана в документах, оставшихся после ухода Богданова с поста в октябре 2016 года.

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