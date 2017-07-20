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20.07.2017 13:11

Госдума разрешила авикомпаниям брать деньги за багаж при невозвратных билетах

В случае покупки пассажирами невозвратных билетов на рейсы российских авиакомпаний бесплатно на борт можно взять только ручную кладь. Соответствующий законопроект принят Госдумой.

Поправки в Воздушный кодекс, как передают СМИ с заседания, приняты депутатами Государственной думы в третьем чтении 20 июля. Согласно тексту законопроекта, авиакомпании могут взимать плату за багаж, который провозят пассажиры с невозвратными билетами. Более того, если человек, купивший билет, откажется платить, авиакомпания имеет право не брать его на борт.

Для пассажиров, купивших билет, который можно сдать, сохраняется возможность взять на борт бесплатно минимум 10 килограммов багажа. При этом ручную кладь в салон самолета можно взять бесплатно всем пассажирам, габариты ее устанавливает Росавиация.

Авиакомпании обязаны уведомлять пассажиров об условиях провоза багажа до покупки билета.

Теперь закон должен одобрить Совфед и подписать президент. После чего он вступит в силу через 60 дней после официального опубликования.


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