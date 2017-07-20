Кем СКА будет защищать титул чемпионов

Задача СКА на следующий сезон ясна — защита чемпионского титула. Но удастся ли это сделать – большой вопрос, ведь главный конкурент ЦСКА силен, как никогда. «Фонтанка» разбирается, как армейцы с Невы планируют отстоять Кубок Гагарина.

Хоккейный клуб СКА вовсю готовится к сезону. Потерь немного, но они могут оказаться критическими. Двое из ушедших хоккеистов – форварды Вадим Шипачев и Евгений Дадонов – на протяжении трех последних лет в связке составляли главную атакующую силу команды. Ни один из новичков (таковых шесть) пока не выглядит даже частичной заменой этой паре. Тем временем ЦСКА уже усилился настолько, что может через матч полностью обновлять состав. Вся надежда – на тренерский талант Олега Знарка.

Межсезонье-2017 в Континентальной хоккейной лиге пока повторяет прошлый чемпионат. Есть СКА, ЦСКА и все остальные команды. Причем ЦСКА развернул особенно беспрецедентную по своим масштабам и наглую по своей сути закупочную кампанию. Московские армейцы делают даже больше, чем годом раньше делали петербургские, только вот столичные СМИ на этот раз много спокойнее.

Шесть лет под крылом «Роснефти» и ни одной победы — понимаем, нервы сдали. Всего на данный момент в составе москвичей 36 игроков только в главной команде, не считая фарм-клубов и молодежки. Каждый из этих 36 человек в любой другой команде наверняка был бы в числе лидеров. Из 36 – 19 новичков. Только вдумайтесь в эти цифры — почти полная заявка. ЦСКА не мелочился, наплевав вообще на все писанные и неписанные правила лиги. Целая тройка молодых и перспективных нападающих (Максим Шалунов, Сергей Шумаков и Константин Окулов) была выписана из «Сибири». По неофициальным данным, ЦСКА заплатил за них 410 миллионов рублей. Осуждать «Сибирь» невозможно. Клуб, который почти весь прошлый сезон испытывал финансовые трудности, одной этой сделкой обеспечил себе почти годовой бюджет на предстоящий чемпионат. Другое дело, что подобного себе не позволял даже СКА.

Другим скандальным трансфером стал переход из «Салавата Юлаева» в ЦСКА нападающего Кирилла Капризова. Уфимский клуб — один из самых состоятельных в КХЛ. Понятно, что до СКА и ЦСКА им далеко, но продавать талантливого игрока, которого они сами год назад купили у новокузнецкого «Металлурга» за 80 миллионов рублей, и у которого действовал еще год контракта, им не было никакого смысла. Да и судя по молчанию генерального менеджера «Салавата Юлаева» Леонида Вайсфельда, он не в восторге от расставания с хоккеистом. Но сделать он ничего не мог, так как вопрос решался, видимо, даже не на уровне руководства клубов, а на уровне руководства генеральных спонсоров: «Роснефти» и «Башнефти». Такого, чтобы один клуб-олигарх буквально силой забирал хоккеиста у другого клуба-олигарха в российском хоккее тоже еще не было. По сути, этим трансфером ЦСКА показал, что, за исключением, быть может, СКА для него нет неприкосновенных клубов в лиге и забрать он может кого угодно у кого угодно. Один плюс во всей этой истории все-таки имеется: СКА теперь не самый ненавидимый клуб КХЛ.

На фоне ковровой трансферной бомбардировки ЦСКА, СКА в это межсезонье сама скромность. Новичков всего шесть и, если верить члену совета директоров петербургского клуба Александру Медведеву, трансферная кампания на этом завершена.

СКА выписал из НХЛ нападающего Сергея Калинина. Воспитаннику омского хоккея 26 лет. Калинин очень ярко проявлял себя на молодежном уровне (в составе молодежной сборной выиграл Subway Super Series 2010 и чемпионат мира-2011) и без проблем перешел на взрослый уровень (серебро КХЛ 2011/2012 с «Авангардом», и золото чемпионата мира со сборной России). Лучшим сезоном с точки зрения статистики стал его последний на данный момент чемпионат КХЛ 2014/15, в котором Калинин набрал 25 очков (12+13). Потом уехал в НХЛ, но закрепиться сначала в «Нью-Джерси Девилз», а потом в «Торонто Мейпл Лифс» за два года форварду так и не удалось. Ссылка в АХЛ под конец и логичное возвращение на родину.

В этом смысле его хоккейная судьба очень похожа на другого армейца – Сергея Плотникова, который также вернулся в Россию после неудачной попытки покорить НХЛ. Плотников звездой в Петербурге не стал, но обрел статус надежного игрока, мускулов команды (в хорошем смысле), который еще и регулярного набирает очки. Сергей Калинин хоккеист немного другого плана, но есть уверенность, что Знарок найдет ему применение. В то же время, не стоит ожидать от него высокой результативности.

Из «Локомотива» пришел 21-летний талантливый защитник Владислав Гавриков. Несмотря на свой возраст, в минувшем сезоне отыграл во второй паре защитников ярославской команды. За весь плей-офф лишь в одном матче заработал отрицательный показатель полезности – «-1» в четвертой игре первого раунда против минского «Динамо». После окончания сезона перед игроком стоял выбор — НХЛ или СКА. Оставаться в родном Ярославле игрок категорически не хотел. В итоге оказался в Петербурге. Переход был обставлен как достижение всего российского хоккея.

«Клубы («Локомотив» и СКА) совместными усилиями предотвращают отток молодых игроков за океан, что видится особенно важным ввиду предстоящих Олимпийских игр», – говорилось в официальном заявлении СКА по случаю перехода Гаврикова.

Не будь этого действительно странного заявления, и все было бы отлично. А так недоброжелатели получили еще один повод поупражняться в остроумии.

Развал московского «Динамо» (клубу из-за долгов пришлось расстаться со всеми своими игроками) помог подписать 25-летнего нападающего Максима Карпова, в одном из матчей прошлого плей-офф, забившего СКА три шайбы. Опять же усиление, особенно на фоне потерь, больше похожее на латание дыр. Но именно с такими средними игроками Знарку всегда работать было комфортнее всего. Если вспомнить его чемпионский «Динамо», то там исполнители подобного класса, какие были в прошлом году у СКА (есть и сейчас, но уже меньше), просто отсутствовали как класс.

Примерно по той же логике похоже был возвращен из «Лады» 23-летний форвард Виктор Комаров, на счету у которого 25 (12+13) очков за сезон.

Из «Цюриха» перешел шведский 26-летний защитник Давид Рундблад, с 2010 по 2016 отыгравший на неплохом уровне в НХЛ. В 2015 году в составе «Чикаго» выиграл Кубок Стэнли. Не был лидером той команды, выходя преимущественно в третьем-четвертом звене, тем не менее, 14 (3+11) очков и «+17» – достойные цифры для того «Чикаго», где уровень конкуренции был запредельным.

Ну и 20-летний нападающий Данила Квартальнов с двумя результативными передачами за весь прошлый сезон. Его переход проще объяснить в контексте всей сделки, по которой он, а также права на энхаэловцев Никиту Кучерова и Наиля Якупова, перешли в СКА в обмен на права на шведского нападающего Маркуса Юханссона и чешского защитника Давида Мусила.

Все это хорошо, но вряд ли все эти новички даже в перспективе будут способны заменить уехавшую вслед Панарину в НХЛ суперсвязку Евгения Дадонова и Вадима Шипачева. Звездных нападающих не удержала в России даже предстоящая Олимпиада. Хорошо, хоть удалось сохранить третьего из их тройки — Никиту Гусева, вокруг которого, наверняка, будет попытка построить новое ударное звено. Также мог уехать в НХЛ Илья Ковальчук, но и его сумели удержать. В его игре много брака, особенно в оборонительных действиях, но недооценивать значение этого хоккеиста не стоит. Илья — это авторитет и лидер для команды, в каком бы состоянии он ни находился. Ну и, конечно, он по-прежнему снайпер от бога, которому в прошлом часто не везло с партнерами. Прошлый чемпионат, когда в центр первого звена встал Павел Дацюк, наглядно показал важность для Ковальчука высококлассного распасовщика: Илья в 34 года выдал свой лучший сезон в российской истории, набрав 78 (32+46) очков. Дацюк также все еще в СКА, а значит, если он будет здоров (травма Павла в конце прошлого сезона сказалась и на результативности Ильи), значит все будет отлично и у Ковальчука.

И все-таки в новом СКА слишком много переменных и знаков вопросов. Такое происходит не в первый раз, но Шипачев и Дадонов всегда были теми постоянными, на которые можно было рассчитывать всегда и в любой ситуации. Почти нет сомнений, что Знарок сумеет выстроить игру и без них, но яркости, эффектных голов и сумасшедших розыгрышей шайбы в чужой штрафной станет меньше. Как это скажется на конкуренции с ЦСКА, который силен, как никогда прежде, покажет сезон.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»