Служивший в Чечне Зимовец получил 2,5 года за бросок кирпичом на акции 26 марта

Ветеран боевых действий в Чечне Станислав Зимовец получил 2,5 года колонии за бросок кирпичом в спину подполковника Росгвардии на несанкционированной антикоррупционной акции 26 марта. Тверской районный суд Москвы 19 июля признал его виновным по уголовному делу о применении неопасного для жизни насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов.

Как сообщает NEWSru.com со ссылкой на ТАСС, прокуратура просила для Зимовца заключение сроком на три года, а защита настаивала на оправдательном приговоре, считая вину недоказанной. Сам Зимовец вины не признает и заявил, что не раскаивается.

После несанкционированного митинга сторонников оппозиционера Алексея Навального, который прошел в столице 26 марта, Следственный комитет усмотрел противоправные действия в поведении митингующих и возбудил уголовные дела о хулиганстве, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, а также применении насилия в отношении представителей власти. В рамках этих дел один из участников акции, Юрий Кулий, уже получил 8 месяцев колонии, другой фигурант «дела 26 марта» Александр Шпаков приговорен к 1,5 года заключения. Под стражей остаются еще четверо – Дмитрий Борисов, Андрей Косых, Дмитрий Крепкин и Алексей Политиков.