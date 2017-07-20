Рогозин о визите в Молдавию: Я не понял, кто там мне чего запретил

Курирующий военно-промышленный комплекс вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин 20 июля отреагировал на сообщения СМИ о том, что Молдавия запретила ему въезд в страну.

"Я не понял, кто там мне чего запретил. Прилечу обязательно. Встретимся и с президентом Молдовы, и с руководством ПМР (Приднестровской Молдавской республики. – Прим. ред.)", – написал Рогозин в Twitter.

Ранее российские СМИ со ссылкой на прессу Молдавии сообщали о том, что руководство Молдавии запретило вице-премьеру России Дмитрию Рогозину прилетать в Кишинев и Тирасполь на борту самолета ВВС России.

Соответствующее письмо якобы передал российскому посольству министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Андрей Галубр 19 июля.

«Молдавские компетентные органы вынуждены отказать в предоставлении разрешения на пролет воздушного пространства Молдавии и посадку самолетов военно-воздушных сил России в аэропортах Кишинева и Тирасполя из-за отсутствия необходимых для этого условий, о которых российская сторона ранее была неоднократно проинформирована», — говорится в тексте письма.