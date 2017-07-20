СМИ: Игроки «Зенита» Цаллагов и Джорджевич перейдут в тульский «Арсенал»

Продолжить карьеру в тульском футбольном клубе «Арсенал» могут игроки «Зенита» Ибрагим Цаллагов и нападающий Лука Джорджевич. Об этом в четверг, 20 июля, сообщает «Тула-Спорт».

Отмечается, что нападающий Джорджевич, скорее всего, перейдет на правах аренды с возможностью выкупа. Полузащитник Цаллагов, на которого также претендуют «Ростов» и московское «Динамо», перейдёт на постоянной основе.

В прошлом сезоне Цаллагов провёл за «Зенит» 8 матчей, Джорджевич сыграл 17 матчей, забил 3 гола.

Ранее сообщалось, что «Зенит» хотел продать нападающего Артема Дзюбу в московский «Спартак», но красно-белые не изъявили желания возвращать своего воспитанника. Несмотря на это, «Зенит» продолжает искать варианты продолжения карьеры Дзюбы и намерен избавиться от него уже этим летом. Основным нападающим должен стать Александр Кокорин.