Ко Дню ВМФ Минобороны России подготовило онлайн-проект об истории флота

Мультимедийный сайт, на котором рассказывается о зарождении Военно-морского флота России, заработал 20 июля.

На сайте, который разработан под руководством Минобороны России, с утра четверга можно ознакомиться с главами Морского устава, историями про первые российские корабли и сигналы, которые они подавали, о взятии Выборга и про Гангутскую баталию. В ближайшее время в ведомстве обещают дополнить сайт новыми материалами.

Там же появится карта, на которой будет отображен порядок прохождения кораблей в День ВМФ 30 июля в Петербурге и Кронштадте и их технические характеристики. Подобный раздел появится и для авиации, которая также примет участие в параде.

Напомним, в Петербурге и Кронштадте планируется парад, в котором примут участие корабли Балтийского, Северного, Черноморского флотов, Каспийской флотилии, а также авиация Тихоокеанского флота. Принимать его будет президент России Владимир Путин.