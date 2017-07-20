Еще
13:26 20.07.2017
Пришлите свою новость!
13:21
За полгода в Петербурге расселено более 1800 коммунальных квартир
13:11
Госдума разрешила авикомпаниям брать деньги за багаж при невозвратных билетах
13:02
Служивший в Чечне Зимовец получил 2,5 года за бросок кирпичом на акции 26 марта
12:56
Рогозин о визите в Молдавию: Я не понял, кто там мне чего запретил
12:45
СМИ: Игроки «Зенита» Цаллагов и Джорджевич перейдут в тульский «Арсенал»
12:36
Ко Дню ВМФ Минобороны России подготовило онлайн-проект об истории флота
12:30
Завкафедрой петербургского Политеха стал гендиректором «Силовых машин»
12:19
В Петербурге со стрельбой ловили пьяного водителя
12:14
На «Ленфильм» подали в суд юристы киностудии
12:09
Переходный период работы диссовета СПбГУ продлен до сентября 2018 года
12:00
К благоустройству российских городов будут привлекать стройотряды студентов-архитекторов
11:55
На Фрунзенский радиус осенью добавят 2,5 млрд рублей
11:51
Петербургские автозаводы увеличили выпуск почти на треть
11:48
Албин готов переехать на станцию метро «Беговая» в случае задержки строительства
11:47
Обманутый петербургский инспектор мог приехать в автосалон вместе с мошенником
11:42
ВЦИОМ: Молодежь не против увековечить память о Сталине
11:39
В Киеве застрелили россиянина
11:33
Телефонные угрозы о взрыве бомбы на стадионе в Оулу оказались ложными
11:27
Телеведущий Николай Дроздов попал в базу данных "Миротворца"
11:21
«Зенит» отказался от покупки защитника «Сан-Паулу» Кайо за 18 млн евро
11:15
Российского блогера Лапшина посадили на три года в Азербайджане
11:09
СМИ: Турецкие спецслужбы опасались покушения на Эрдогана во время саммита G20
10:59
Петербуржец с соседкой уехал в лес за грибами и пропал
10:55
В жюри «Послания к Человеку» войдет Фредерик Бегбедер
10:52
В Петербурге арестовано имущество гинеколога за имитацию беременностей
10:48
«Квартет И» спел про «Аврору» в Петербурге
10:43
Гендиректор «Силовых машин», ранее задержанный ФСБ, отправлен в отставку
10:41
Грузчика «Пятерочки» в Купчино задержали за насилие над поваром
10:38
Две новые книги о Гарри Поттере выйдут осенью
10:37
Экс-главе Вырицкого поселения Терешкину вынесли ласковый приговор
10:35
В Петербурге будут проводить экскурсии на жестовом языке
10:33
«Зенит» заинтересовался полузащитником «Ювентуса» Ринконом
10:27
Налётчики в образе охотников в москитных сетках обчистили петербурженку на 4 миллиона
10:21
Дилера психостимуляторов задержали в Колпино
10:15
Злоупотреблявшего алкоголем иностранца нашли в кустах без половины лица
10:09
Узбекистан откроет генконсульство в Петербурге для защиты своих граждан
10:03
В подвале на Шкапина сантехник нашел скелет
09:57
В России втрое выросла естественная убыль населения
09:49
Школьники задержаны за гибель двух бездомных в Петербурге
09:41
Петербурженка в метро пыталась поймать педофила
09:33
Ребенок выпал из окна в Пушкине
09:25
СМИ: К выборам о Путине снимут новый фильм с участием Соловьева
09:17
О присоединении Крыма к России расскажут на школьных уроках истории
09:09
Начальника транспортной полиции в Луге подозревают в краже вагонов
09:01
Красноярские ученые: Скоро в Сибири начнут расти арбузы и виноград
08:53
СМИ: Новую форму для российской сборной сшили в Турции
08:45
Пожарные тушили огонь в высотке у площади Победы
08:37
Суд не стал рассматривать иск о сносе памятника Колчаку в Иркутске
08:29
Госдума отклонила закон Мизулиной о запрете бэби-боксов
08:21
Три машины столкнулись на КАД ночью
08:13
У сенатора Маккейна обнаружили рак головного мозга
08:05
Приставы спишут около триллиона безнадежных долгов россиян
02:30
“Дюнкерк” Кристофера Нолана выходит в широкий прокат
02:04
Ужас Аммитвиля возвращается на киноэкраны
01:47
Новую Голландию выложат музыкальной мозаикой
01:29
Подростковый бестселлер покажут на большом экране
01:15
В прокате наступит “Берлинский синдром”
00:55
СМИ: Госдеп США ликвидирует бюро по кибербезопасности
00:40
Аршавин: Продлеваю старую жизнь и боюсь переходить в новую
00:23
Биржи США закрылись ростом
00:15
Летевший в иракский Эрбиль пассажирский самолет изменил маршрут из-за жары
00:02
Шарапова попала в квалификацию US Open
19/07
На время визита Путина в Савонлинне перекроют улицы
19/07
Белый дом назвал «тайную» встречу Путина и Трампа «продолжением антироссийской истерии»
19/07
Сломанный палец медика обернулся уголовным делом в Петербурге
19/07
АСВ решило не останавливать выплаты вкладчикам банка «Югра»
19/07
Песков опроверг заявления о «тайной» встрече Путина и Трампа в Гамбурге
19/07
На Богословской улице ввели школу и детский сад
19/07
Нетаньяху: Евросоюз увянет и исчезнет
19/07
СМИ: Дом журналистки Юлии Латыниной опрыскали газом
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
20.07.2017 12:30
3 Комментариев

Завкафедрой петербургского Политеха стал гендиректором «Силовых машин»

 

Новым генеральным директором ПАО «Силовые машины», вместо уволенного по соглашению сторон Романа Филиппова, стал его заместитель и заведующий кафедрой Санкт-Петербургского Политехнического университета имени Петра Великого Юрий Петреня, сообщили 20 июля в пресс-службе компании.

"Юрий Кириллович Петреня — один из самых высококвалифицированных специалистов и опытных руководителей отрасли, который сможет создать необходимые условия для дальнейшего эффективного развития компании", – заявил председатель совета директоров ПАО «Силовые машины» Алексей Мордашов.

Фото: "Силовые машины"

В компании сообщили, что Юрий Петреня в течение многих лет работает в области энергомашиностроения. С 2003 года — в компании «Силовые машины». В качестве заместителя генерального директора – технического директора отвечал за разработку и реализацию программ по созданию перспективного энергооборудования для тепловой, атомной и гидроэнергетики. Ранее продолжительное время работал генеральным директором НПО ЦКТИ им. И.М. Ползунова (Центральный котлотурбинный институт – ведущий отраслевой научно-исследовательский институт в области энергомашиностроения).

Также Юрий Петреня заведует кафедрой энерго- и электромашиностроения петербургского Политеха. Является членом-корреспондентом Российской академии наук, доктором физико-математических наук, профессором, лауреатом премии Правительства РФ в области науки и техники, премии имени академика А.Н. Крылова. Награжден орденом Почета, медалью к 300-летию Санкт-Петербурга.

Напомним, что смена руководителя произошла в «Силовых машинах» по итогам заседания совета директоров 19 июля. Бывший генеральный директор ушел со своего поста на фоне скандала с разглашением гостайны и задержанием его сотрудниками ФСБ прямо на рабочем месте. По версии следствия, топ-менеджер ознакомил посторонних лиц с документами, содержащими секретные сведения.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (3)
мухомор
20 июля 2017 г. 13:00
Уверен, временная фигура. Техдира головной компании поставили директором дочерней.
rybalka
20 июля 2017 г. 12:42
Udel: Из текста Фъ Юрий Петреня .... с 2003 года — в компании "Силовые машины". В качестве заместителя генерального директора – технического директора отвечал за разработку и реализацию программ по созданию перспективного энергооборудования для тепловой, атомной и гидроэнергетики. Ранее продолжительное время работал генеральным директором НПО ЦКТИ им. И.М. Ползунова (Центральный котлотурбинный институт – ведущий отраслевой научно-исследовательский институт в области энергомашиностроения). Так же Юрий Петреня заведует кафедрой энерго— и электромашиностроения петербургского Политеха. Всё нормально, за исключением того, что так же также в данном случае как то как-то пишется в месте вместе )))
Udel
20 июля 2017 г. 12:36
Из науки в ГенДиры — сомнительно? Время покажет...
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Фото: пресс-служба авиакомпании «Победа»
20.07.2017 09:00

«Победа» зовет влюбленных в небо

Авиакомпания «Победа» начинает набирать сотрудников в Санкт-Петербурге. На работу приглашают тех, кто хочет стать бортпроводником.
18.07.2017 17:23

Компания Л1 подвела итоги первого полугодия

Первая половина 2017 года, особенно его начало, по признанию многих застройщиков стала провальной в плане продаж. Компания Л1 оказался одним из немногих девелоперов, кто не только не почувствовал падения спроса, а, напротив, отметил увеличение продаж.
КЕЙ
17.07.2017 08:00

Лучшие выпускники образовательного центра Advance получили награды от КЕЙ

Сеть супермаркетов цифровой техники КЕЙ выступила партнером центра образовательных технологий Advance, наградив лучших выпускников курса «Учись учиться» ценными призами и подарками.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Рогозин о визите в Молдавию: Я не понял, кто там мне чего запретил
Ко Дню ВМФ Минобороны России подготовило онлайн-проект об истории флота
Завкафедрой петербургского Политеха стал гендиректором «Силовых машин»
Переходный период работы диссовета СПбГУ продлен до сентября 2018 года
ВЦИОМ: Молодежь не против увековечить память о Сталине
Телеведущий Николай Дроздов попал в базу данных "Миротворца"
СМИ: Турецкие спецслужбы опасались покушения на Эрдогана во время саммита G20
В России втрое выросла естественная убыль населения
О присоединении Крыма к России расскажут на школьных уроках истории
Красноярские ученые: Скоро в Сибири начнут расти арбузы и виноград
Спираль 1917 года: анархия – мать порядка
Лис ушел от смерти
Из «Малороссии» с приветом
«Багдади научился на ошибках Аль-Каиды»
Священник Денис Батарчук: «Люди идут к мощам, как в аптеку»
Как жители Псковской области просили об «аннексии»
Человек - камень. Как живется священнику, у которого нет "Мерседеса"
Навальный vs Стрелков
Почему Стрелков решил помериться патриотизмом с Навальным
«СтопХаму» нашли дело
Говорим и показываем
Главное
Последнее

«Квартет И» спел про «Аврору» в Петербурге

Спираль 1917 года: анархия – мать порядка

Замредактора "Фонтанки" Евгений Вышенков.

Вышенков: Есть Мамаев и есть Кумарин, а закон для всех один

Новости компаний
Фото: пресс-служба авиакомпании «Победа»
20.07.2017 09:00
«Победа» зовет влюбленных в небо
Авиакомпания «Победа» начинает набирать сотрудников в Санкт-Петербурге. На работу приглашают тех, кто хочет стать бортпроводником.
18.07.2017 17:23
Компания Л1 подвела итоги первого полугодия
Первая половина 2017 года, особенно его начало, по признанию многих застройщиков стала провальной в плане продаж. Компания Л1 оказался одним из немногих девелоперов, кто не только не почувствовал падения спроса, а, напротив, отметил увеличение продаж.
КЕЙ
17.07.2017 08:00
Лучшие выпускники образовательного центра Advance получили награды от КЕЙ
Сеть супермаркетов цифровой техники КЕЙ выступила партнером центра образовательных технологий Advance, наградив лучших выпускников курса «Учись учиться» ценными призами и подарками.
Tele2
12.07.2017 12:43
Более 400 предпринимателей поборются за гранты от фонда «Навстречу переменам» и Tele2
Tele2 объявляет о завершении приема заявок на конкурс фонда «Навстречу переменам», который ежегодно проходит при поддержке компании с целью найти и поддержать лучшие проекты, направленные на улучшение жизни детей в России. В этом году поступило наибольшее число заявок за всю историю конкурса, и на четыре гранта по 1,2 миллиона рублей претендуют 423 проекта, в том числе 60 с Северо-Запада.
ООО «Терминал-Ресурс»
11.07.2017 15:31
На Царскосельском скейт-ринге прошёл праздник в «Образцовых» традициях
Застройщик ООО «Терминал-Ресурс» встретил поклонников активного образа жизни на скейт-ринге веселыми эстафетами и конкурсами под девизом «Мама, папа, я – образцовая семья»!
Tele2
10.07.2017 18:14
STEREOLETO прошло по другим правилам с Tele2
9 июля в ЦПКиО им. Кирова завершился трехдневный фестиваль STEREOLETO, который прошел при поддержке Tele2. Абоненты оператора получили дополнительные преимущества: скидку на билеты, полезные подарки, возможность пройти через отдельный вход и побывать на afterparty с участниками группы POMPEYA.
Billy’s Band
10.07.2017 12:59
Billy’s Band открыли фонтан в квартале высокого класса «Riverside»
Компании Setl City и «Петербургская Недвижимость» организовали джазовый фестиваль в квартале высокого класса «Riverside» на Ушаковской набережной в честь запуска фонтана на территории комплекса. Мероприятие прошло 8 июля – его зрителями и слушателями стали порядка 600 человек.
«Фрост»
08.07.2017 10:00
Минеральная вода станет прозрачной для потребителя
Производители натуральной «минералки» уже пять лет ждут регламент Таможенного союза «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природные минеральные воды». В мае его, наконец, одобрили и ожидается, что к концу года примут.
ЖК Riverside
07.07.2017 15:01
«Петербургская Недвижимость» и Setl City приглашают на фестиваль джаза
В субботу, 8 июля, в ЖК Riverside на Ушаковской набережной пройдет фестиваль джазовой музыки Riverside Jazz Fountain. На концерте под открытым небом выступят ведущие музыкальные коллективы Северной столицы. Событие приурочено к открытию фонтана на территории квартала высокого класса Riverside.
Салон «Сахар»
07.07.2017 10:00
Жителям Санкт-Петербурга бесплатно раздают сертификаты на эпиляцию
Летом, в пору преображения и пляжного сезона, хотите выглядеть сногсшибательно? Уже действуете или все еще откладываете? Нет времени, работа, другие дела, планы. Бесплатный купон на эпиляцию – ваш стимул к действию.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.