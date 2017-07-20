Завкафедрой петербургского Политеха стал гендиректором «Силовых машин»

Новым генеральным директором ПАО «Силовые машины», вместо уволенного по соглашению сторон Романа Филиппова, стал его заместитель и заведующий кафедрой Санкт-Петербургского Политехнического университета имени Петра Великого Юрий Петреня, сообщили 20 июля в пресс-службе компании.

"Юрий Кириллович Петреня — один из самых высококвалифицированных специалистов и опытных руководителей отрасли, который сможет создать необходимые условия для дальнейшего эффективного развития компании", – заявил председатель совета директоров ПАО «Силовые машины» Алексей Мордашов.

Фото: "Силовые машины"

В компании сообщили, что Юрий Петреня в течение многих лет работает в области энергомашиностроения. С 2003 года — в компании «Силовые машины». В качестве заместителя генерального директора – технического директора отвечал за разработку и реализацию программ по созданию перспективного энергооборудования для тепловой, атомной и гидроэнергетики. Ранее продолжительное время работал генеральным директором НПО ЦКТИ им. И.М. Ползунова (Центральный котлотурбинный институт – ведущий отраслевой научно-исследовательский институт в области энергомашиностроения).

Также Юрий Петреня заведует кафедрой энерго- и электромашиностроения петербургского Политеха. Является членом-корреспондентом Российской академии наук, доктором физико-математических наук, профессором, лауреатом премии Правительства РФ в области науки и техники, премии имени академика А.Н. Крылова. Награжден орденом Почета, медалью к 300-летию Санкт-Петербурга.

Напомним, что смена руководителя произошла в «Силовых машинах» по итогам заседания совета директоров 19 июля. Бывший генеральный директор ушел со своего поста на фоне скандала с разглашением гостайны и задержанием его сотрудниками ФСБ прямо на рабочем месте. По версии следствия, топ-менеджер ознакомил посторонних лиц с документами, содержащими секретные сведения.