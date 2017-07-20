Как на деньги императрицы будущий Волго-Балт им. Ленина строили

20.07.2017 15:24

В 20-х числах июля 1810 года было начато судоходство по Мариинской водной системе, которая позже получила название Волго-Балтийского водного пути. О его значении в истории страны, а также о том, почему на его содержание деньги давала мать Александра I Мария, рассказывает Константин Ранкс.

20 июля. В эти дни 1810 года было начато судоходство по Мариинской водной системе, известной сегодня как Волго-Балт. Это повод задуматься еще раз о том, как наши предки решали вопрос дорог на необъятных просторах Восточно-Европейской равнины. И почему они так безразлично относились с строительству дорог — имеется в виду дорог сухопутных. Ответ прост: главными дорогами для них были водные пути.

Водные пути для жителей Руси имели огромное значение — они позволяли перевозить большие объемы грузов с минимальными затратами в течение почти полугодовой навигации. Зимой же, когда водные пути замерзали, по ним легко шли санные обозы. Водные пути, таким образом, были удобнее и надежнее, чем сухопутные дороги, которые надо было постоянно поддерживать в надлежащем состоянии. С учетом больших расстояний, это было просто невыгодно.

Поэтому, когда царь Петр основал новую столицу, сразу возникли вопросы ее снабжения. Проще всего это было делать по воде, но, к сожалению, водные пути ограничивались бассейнами рек, впадающих в Финский залив или Ладожское и Охотское озера. Поэтому логичным было строительство системы каналов, которые бы связали реки бассейна Балтийского моря и Каспийского, а именно — с Волгой.

Еще при жизни Петра Великого была построена Вышневолоцкая водная система, но ее пропускная способность была не очень велика. Поэтому ставилась задача строительства других путей, и в царствование Павла I, в 1799 году, началось строительство системы длиной в 1100 километров, которая связала Петербург с Рыбинском на Волге.

Эта система была удобной, но развитие грузоперевозок постоянно обгоняло ее возможности, в результате чего ее постоянно перестраивали, с тем чтобы повысить глубину фарватера и грузоподъемность судов. После перестройки в 1963 – 1964 годах Мариинская система была переименована в Волго-Балтийский водный путь им. В. И. Ленина.

Переименование скрыло одну очень важную историческую деталь — источники финансирования строительства каналов и шлюзов. Дело в том, что средств не хватало, и тогда заимообразно были использованы средства из благотворительных фондов, которыми руководила супруга Павла I, и мать Александра I, императрица Мария. В благодарность Павел и повелел водную систему назвать Мариинской.

Однако императрица не просто так разрешила запустить руку в ее фонды, а, по сути, вложила капитал в выгодное предприятие, которое стало ее благотворительные фонды обогащать и помогло расширить их возможности.

Это еще одна вещь, которую стоит взять на заметку, — даже благотворительность должна и может быть прибыльной.

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