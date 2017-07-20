На «Ленфильм» подали в суд юристы киностудии

Петербургский арбитраж зарегистрировал иск ООО «Легис Универсум» к киностудии «Ленфильм».

Как стало известно «Фонтанке» 20 июля, юристы хотят взыскать с киностудии деньги за ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств.

ООО «Легис Универсум» и «Ленфильм» начали сотрудничать год назад. Киностудия искала для себя фирму, которая будет представлять интересы «Ленфильма» в арбитражных судах. Подходящей компанией стало ООО «Легис Универсум». С ней был заключен договор на 700 тысяч рублей с возможностью его продления. Исполнением «Ленфильмом» обязательств по договору юристы остались недовольны.

И теперь фирма, призванная защищать киностудию в арбитраже, сама подала в суд на «Ленфильм». Сумма исковых требований юристов относительно невелика – 1,6 млн рублей. Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти пока не принял иск к рассмотрению.

ООО «Легис Универсум» было создано в 2014 году. В Петербургский арбитраж, судя по выпискам суда, от своего лица фирма обращалась трижды. В числе этих обращений оказался и иск к «Ленфильму».