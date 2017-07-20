Переходный период работы диссовета СПбГУ продлен до сентября 2018 года

Государственная дума ФС РФ 20 июля в третьем чтении приняла законопроект, по которому предлагается продлить переходный период для диссертационного совета Санкт-Петербургского государственного университета до 1 сентября 2018 года.

Как сообщается в пояснительной записке к законопроекту, двухлетний переходный период предусмотрен для всех вузов, которым будет разрешено создавать собственные диссертационные советы. Если закон будет одобрен Советом Федерации и получит подпись президента, то московский и петербургский госуниверситеты, которые уже получили такое право в 2016 году, могут выдавать ученые степени по старой схеме до нового учебного 2018 года.

Напомним, обходиться без Высшей аттестационной комиссии (ВАК) СПбГУ разрешили с 1 сентября 2016 года.