КЕЙ назвал ТОП-5 гаджетов, которые помогут занять ребенка в дороге

Чем занять ребенка в самолете, поезде или автомобиле во время длительного пути? Вопрос, который волнует большинство родителей.

По этому случаю эксперты сети супермаркетов цифровой техники КЕЙ подготовили специальную «детскую» подборку гаджетов.

№1 Мини-кинотеатр CINEMOOD Storyteller

Мини-кинотеатр CINEMOOD Storyteller – отличный пример того, как должны выглядеть диафильмы в 21 веке. После зарядки через micro-USB, CINEMOOD готов к использованию: для этого лишь необходимо включить микро-кинотеатр и найти подходящую поверхность для проекций. Бонусом к устройству идет 150 часов контента. Это оцифрованные диафильмы советской студии «Диафильм», аудиосказки, мультфильмы.

№2 VR очки для смартфона

Очки виртуальной реальности, несомненно, помогут скоротать время в дороге, как взрослому, так и ребенку. Например, Remax VR открывает широкий доступ к VR-контенту, поддерживая все существующие приложения виртуальной реальности, а также позволяя играть в обычные мобильные игры в режиме VR.

№3 Игровая приставка SEGA Genesis Gopher 2

Целесообразность покупки отдельной игровой приставки объясняется просто – устройство позволяет играть в любимые игры и не тратит заряд смартфона. Так, например, портативная приставка SEGA Genesis Gopher 2 содержит 500 предустановленных игр, а поддержка карты micro-SD позволяет загружать любой другой игровой контент. Аккумулятор 2000 мАч обеспечивает 7 часов беспрерывной игры.

№4 Интернет-планшет TurboPad TurboKids S4

В чем преимущества детского планшета перед обычным смартфоном? Родителям не придется тратить время на поиск и загрузку специальных детских приложений. В TurboPad TurboKids S4 уже загружены игры и обучающие программы, интерактивные сказки, пазлы и головоломки, занятия по иностранным языкам.

№5 Набор исследователя Bresser Junior

Поиграв в игры и посмотреть мультики, самое время подумать о настоящих приключениях. Все, что для этого нужно представлено в комплекте Bresser Junior: детский бинокль, светодиодный налобный фонарь, классический магнитный компас и бутылка-термос.