Гаджеты и море: КЕЙ рассказал, что нужно знать о водонепроницаемых гаджетах

Гаджеты и вода – понятия несовместимые? Так ли это на самом деле и что нужно знать о стандартах влагозащиты – рассказали эксперты сети супермаркетов цифровой техники КЕЙ.

Большинство мобильных гаджетов маркируются по международной системе IP. Кодировка состоит из двух цифр. Внимание следует обращать на последнюю цифру в коде. Чем она больше (от 0 до 9), тем выше уровень влагозащиты. Так, например, стандарт IPХ6 предполагает, что гаджет не боится брызг и его можно смело использовать вблизи моря или под дождем. Устройства, защищенные по стандарту IP7, могут погружаться на глубину до 1 метра на 30 минут. При этом вода «не вызывает порчи», однако постоянная работа в таком режиме не предполагается.

«И все же, покупая влагозащищенный гаджет, следует понимать, что стандарт влагозащиты был присвоен ему, согласно лабораторным испытаниям. Но лабораторные условия не всегда совпадают с реальными, поэтому не стоит на 100% полагаться на «неубиваемость» девайса. Так чистая и хлорированная вода не так опасна, как вода, смешанная с песком и другими примесями. В мире цифровой техники не существует полностью водонепроницаемых устройств. Каждый продукт имеет свою точку отказа – критичное сочетание воды, глубины и продолжительности погружения. Поэтому даже самый высокий уровень влагозащиты IPХ 7(8) идет с оговоркой «при определенной глубине и заданном времени»», – отметили специалисты цифрового ритейлера КЕЙ.

И все же, тем, кто собирается на море, имеет смысл обратить внимание на защищенные гаджеты. Среди самых популярных и надежных КЕЙ назвал: экшн-камеру Xiaomi YI Basic с водонепроницаемым боксом, который позволяет погружать устройство на глубину до 40 метров; фотоаппарат Nikon Coolpix W300 , работающий без специального бокса на глубине до 30 метров; смартфон Sony Xperia M5, защищенный по классу IP68; беспроводную колонку JBL Flip 4 с водостойким тканевым покрытием и наушники-плеер Sony NWZ-WS613, разработанные специально для занятий плаваньем и другими водными видами спорта.