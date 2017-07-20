Гаджеты и море: КЕЙ рассказал, что нужно знать о водонепроницаемых гаджетах

Еще
11:14 24.07.2017
Пришлите свою новость!
11:11
МВФ подтвердил прогноз роста ВВП России в 2017 году на уровне 1,4%
10:54
Минсельхоз предложил разработать систему скидок для товаров с истекающим сроком годности
10:40
Прерванный сон петербурженки обошёлся коллекторам в 50 тысяч
10:35
В список наркотических растений включили мимозу, но не ту
10:29
В Приморском районе нашли помощника прокурора, лежащего без сознания
10:11
Эксперты рассказали, сколько стоят автомобили с пробегом в Петербурге
10:04
Упорный доброжелатель четырежды предупредил о бомбе у шалаша Ленина в Разливе
09:57
Срок оформления финской визы сократился до двух с половиной недель
09:49
Израиль атаковал позиции ХАМАС в секторе Газа
09:41
Смертник взорвался в Кабуле: 24 погибших
09:33
Младенец захлебнулся в декоративном пруду под Гатчиной
09:25
Тонувшего в Обводном канале петербуржца спасли сотрудники МЧС
09:17
Минкульт предложил обложить авторским сбором «умные» часы
09:09
По факту деформации перекрытий в доме на Каменноостровском возбудили дело
09:01
СМИ: ЕС не хочет пострадать из-за новых антироссийских санкций США
08:53
Петербуржцу не дали прыгнуть с вантового моста
08:45
Возле детского сада на Луначарского нашли обугленное тело в костре
08:37
Фелпс проиграл белой акуле в заплыве на 100 метров
08:29
«Закон Яровой» противоречит стандартам ЕС: российских операторов ждут огромные штрафы
08:21
Житель Сестрорецка разбился при падении с шестого этажа
08:13
В Петербурге - четыре серьезные пробки
08:05
Шесть расчетов тушили пожар в Веселом Поселке
23/07
С места ДТП на Рузовской унесли двоих
23/07
На пляже в Таиланде задержали двух голых россиян
23/07
СМИ узнали причину смерти первого советского миллионера Артема Тарасова
23/07
В посольстве Израиля в Аммане произошла перестрелка
23/07
Сотрудников скорой в Кирове избил пациент
23/07
В понедельник в Петербурге ожидаются грозы
23/07
Пропавший в Ленобласти студент найден с амнезией
23/07
Три человека в Коми погибли из-за отравления суррогатным алкоголем
23/07
"Штандарт" вышел из Турку на гонку The Tall Ships Races
23/07
СМИ: В Ираке уничтожен «глава полиции» ИГ
23/07
EASA выпустила экстренный бюллетень о проверке «Сухой Суперджет 100»
23/07
Главе Роспотребнадзора пожаловались на дорогие презервативы
23/07
«Золото» Международной математической олимпиады взял петербургский школьник
23/07
Футболист «Динамо» получил сотрясение мозга в матче с «Уралом»
23/07
На въезде в Россию из Финляндии скопились полуторачасовые пробки
23/07
Замглаву приставов Ленобласти пока не арестовали
23/07
Глава Роспотребнадзора: в России нужны уроки гигиенического просвещения
23/07
Два человека пострадали при пожаре со взрывом в Ленобласти
23/07
СК выясняет, как погиб мужчина, повешенный над железной дорогой
23/07
Белый дом: Трамп поддержит законопроект о санкциях в отношении России
23/07
Финны стали чаще брать потребительские кредиты
23/07
Силкин: для Манчини работа в «Зените» — вызов
23/07
Московский главк по-своему оценил число участников марша «За свободный интернет»
23/07
Аргентинский арбитр спас жизнь футболисту
23/07
На КАД пробка: грузовики разлетелись по отбойникам
23/07
Британцы нашли, предположительно, золото нацистов на затонувшем корабле
23/07
В ДТП под Кировском погибли двое
23/07
Прокуратура начала проверку по факту задержек авиарейсов из Турции в Москву
23/07
Финские плавучие виллы отправились в Дубай
23/07
Жилищники в Петербурге оригинально «исправили» нарушения перед инспекцией активистов
23/07
В Госдуме предлагают штрафовать соцсети на 50 млн руб. за отказ удалять информацию
23/07
Воронежского активиста избили до переломов после конфликта с ТСЖ
23/07
На Дороге жизни одна машину подхватила другую на капот
23/07
На "Почте России" в Ростове-на-Дону массово вскрывали посылки
23/07
Посол США и спецпредставитель Госдепа прибыли в Донбасс
23/07
В Лавриках дачник воспитывал оппонента пистолетом
23/07
"Горьковская" открыта на вход и выход
23/07
Умер Артем Тарасов – первый легальный миллионер в СССР
23/07
Полицию Кронштадта попросили найти продавцов билетов на парад ко Дню ВМФ
23/07
«Горьковскую» закрыли из-за подозрительного предмета
23/07
В США на концерте рэпера Chance the Rapper пострадали более 90 человек
23/07
В Норильске автобус протащил девочку за ногу по дороге
23/07
Встретив Росгвардию на месте преступления, квартирный вор придумал хитрость
23/07
Warner Bros. официально анонсировала «Чудо-женщину 2»
23/07
Полиция прервала вечеринку с дракой в ночном клубе на Ленинском
23/07
300 россиян третий день не могут улететь из турецкого Бодрума
23/07
В Петербурге прошла очередная репетиция парада ко Дню ВМФ
23/07
Военного прокурора Украины заочно арестовали в России
Предыдущие новости
Архив материалов
Туризм Публикуется на правах рекламы
Публикуется на правах рекламы
Версия для печати
24.07.2017 08:00

Гаджеты и море: КЕЙ рассказал, что нужно знать о водонепроницаемых гаджетах

Гаджеты и море: КЕЙ рассказал, что нужно знать о водонепроницаемых гаджетах
КЕЙ

Гаджеты и вода  – понятия несовместимые? Так ли это на самом деле и что нужно знать о стандартах влагозащиты – рассказали эксперты сети супермаркетов цифровой техники КЕЙ.  

Большинство мобильных гаджетов маркируются по международной системе IP. Кодировка состоит из двух цифр. Внимание следует обращать на последнюю цифру в коде. Чем она больше (от 0 до 9), тем выше уровень влагозащиты. Так, например, стандарт IPХ6 предполагает, что гаджет не боится брызг и его можно смело использовать вблизи моря или под дождем. Устройства, защищенные по стандарту IP7, могут погружаться на глубину до 1 метра на 30 минут. При этом вода «не вызывает порчи», однако постоянная работа в таком режиме не предполагается.

«И все же, покупая влагозащищенный гаджет, следует понимать, что стандарт влагозащиты был присвоен ему, согласно лабораторным испытаниям. Но лабораторные условия не всегда совпадают с реальными, поэтому не стоит на 100% полагаться на «неубиваемость» девайса. Так чистая и хлорированная вода не так опасна, как вода, смешанная с песком и другими примесями. В мире цифровой техники не существует полностью водонепроницаемых устройств. Каждый продукт имеет свою точку отказа – критичное сочетание воды, глубины и продолжительности погружения. Поэтому даже самый высокий уровень влагозащиты IPХ 7(8) идет с оговоркой «при определенной глубине и заданном времени»», – отметили специалисты цифрового ритейлера КЕЙ.

И все же, тем, кто собирается на море, имеет смысл обратить внимание на защищенные гаджеты. Среди самых популярных  и надежных КЕЙ назвал: экшн-камеру Xiaomi YI Basic с водонепроницаемым боксом, который позволяет погружать устройство на глубину до 40 метров; фотоаппарат Nikon Coolpix W300 , работающий без специального бокса на глубине до 30 метров; смартфон Sony Xperia M5, защищенный по классу IP68; беспроводную колонку JBL Flip 4 с водостойким тканевым покрытием и наушники-плеер Sony NWZ-WS613, разработанные специально для занятий плаваньем и другими водными видами спорта.

 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Новости компаний
КЕЙ
24.07.2017 08:00

Гаджеты и море: КЕЙ рассказал, что нужно знать о водонепроницаемых гаджетах

Гаджеты и вода – понятия несовместимые? Так ли это на самом деле и что нужно знать о стандартах влагозащиты – рассказали эксперты сети супермаркетов цифровой техники КЕЙ.
КЕЙ
21.07.2017 08:00

Эксперты КЕЙ оценили новый тренд – панорамные экшн-камеры

Панорамные экшн-камеры становятся популярнее с каждым днем. Почему возник этот тренд и как выбрать подходящее устройство - рассказали эксперты сети супермаркетов цифровой техники КЕЙ
Tele2
14.07.2017 10:25

Абоненты Tele2 получат «Бонусы для ваших интересов»

Tele2 запустила по всей стране программу «Бонусы для ваших интересов»: абоненты могут воспользоваться предложениями, которые поддерживают их увлечения и образ жизни.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Срок оформления финской визы сократился до двух с половиной недель
300 россиян третий день не могут улететь из турецкого Бодрума
Туристы, застрявшие на финской границе, возвращаются в Петербург
Туристы из Петербурга из-за тормозов застряли между двух границ
«Аэрофлот»: Нормы провоза багажа должен устанавливать перевозчик
Госдума разрешила авикомпаниям брать деньги за багаж при невозвратных билетах
Кого коснется курортный сбор
За поездку к тёплому морю возьмут курортный сбор
Школьники из Петербурга не улетят в Болгарию из-за смерти управляющего лагеря
ФСБ заявила об очередях на границе Украины и Крыма
Интуристов рассортируют у трапа
Краплёные карты: выгодны ли «сити пассы» по Петербургу
"Полстраны под парусом". Часть вторая
Как Петербург стал China unfriendly
Непобедимый «китайский треугольник»
Злоключения иностранцев в России
Десять способов отдохнуть с ребенком в Финляндии этим летом
"Надеемся, что мы сможем все делать быстрее"
«Вим-Авиа» пролетает мимо курортов
Безграничная мобильная Европа
Говорим и показываем
Главное
Последнее

В Петербурге прошла очередная репетиция парада ко Дню ВМФ

Книгу о Pussy Riot в Петербурге представили тайно

Кто живет в музее

Новости компаний
КЕЙ
24.07.2017 08:00
Гаджеты и море: КЕЙ рассказал, что нужно знать о водонепроницаемых гаджетах
Гаджеты и вода – понятия несовместимые? Так ли это на самом деле и что нужно знать о стандартах влагозащиты – рассказали эксперты сети супермаркетов цифровой техники КЕЙ.
КЕЙ
21.07.2017 08:00
Эксперты КЕЙ оценили новый тренд – панорамные экшн-камеры
Панорамные экшн-камеры становятся популярнее с каждым днем. Почему возник этот тренд и как выбрать подходящее устройство - рассказали эксперты сети супермаркетов цифровой техники КЕЙ
Tele2
14.07.2017 10:25
Абоненты Tele2 получат «Бонусы для ваших интересов»
Tele2 запустила по всей стране программу «Бонусы для ваших интересов»: абоненты могут воспользоваться предложениями, которые поддерживают их увлечения и образ жизни.
«КARELIAN ROCKS-2017»
06.07.2017 08:00
Скалолазный фестиваль «КARELIAN ROCKS-2017» прошел при поддержке КЕЙ
2 июля в скальном парке «Змеиная гора» (Республика Карелия) завершился третий ежегодный скалолазный фестиваль «КARELIAN ROCKS-2017», организованный Федерацией альпинизма Санкт-Петербурга.
Гатчина. Фото предоставлено компанией «РЖД Тур»
03.07.2017 18:30
На фестиваль «Ночь света» в Гатчине можно будет добраться на паровозе
12 августа на территории Гатчинского музея-заповедника состоится фестиваль «Ночь света». На мероприятии будет представлено более 40 световых инсталляций, половина которых – конкурсные работы художников из России и Литвы, а также 9 тематических пространств.
“Кубок форта Константин”
29.06.2017 17:03
Лучшие спортсмены России сразятся за 4 000$ на соревнованиях по вейкбордингу в Кронштадте
2 июля на территории форта Константин в парке активного отдыха «Кингвинч» состоятся всероссийские ежегодные соревнования по вейкбордингу “Кубок форта Константин”.
Добролёт
29.06.2017 16:40
Аэрофлот объявляет конкурс на лучшую раскраску самолета
Флагман российского воздушного флота дает старт творческому конкурсу «Раскрась самолет Аэрофлота», приуроченному к 95-летнему юбилею компании.
РЖД Тур
28.06.2017 17:05
Сезон-2017 на Малой Октябрьской железной дороге продлится еще 2 месяца
В эти выходные, 1 июля, ровно месяц, как прошло торжественное открытие 69-го сезона работы Малой Октябрьской железной дороги.
Tele2
28.06.2017 10:43
Роуминг Tele2 укрепился на Карибах
У Tele2 появился новый роуминговый партнер в странах Карибского бассейна.
«Победа»
27.06.2017 15:16
«Победа» перевезла 10 000 000 клиентов​
Низкобюджетная авиакомпания «Победа», входящая в Группу «Аэрофлот», перевезла десятимиллионного пассажира с начала полетов. Юбилейный клиент вылетел во вторник из Махачкалы в Москву рейсом DP188.​
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.