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13:25 20.07.2017
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12:19
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20.07.2017 11:55

На Фрунзенский радиус осенью добавят 2,5 млрд рублей

Вопрос увеличения контракта по строительству Фрунзенского радиуса будет решен в ходе осенней корректировки бюджета. Правда, пока речь идет лишь о 2,5 млрд рублей вместо 6,4 млрд.

О планах по увеличению стоимости контракта «Фонтанке» рассказал вице-губернатор Игорь Албин. «В рамках осенних поправок в закон о бюджете Санкт-Петербурга этот вопрос будет решен, потому что есть соответствующее поручение губернатора, – подчеркнул Албин. – Пока 2,5 млрд рублей».

Вторая очередь Фрунзенского радиуса со станциями «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» строится с конца 2013 года. Упираться он будет в депо «Южное», сооружением которого занимается «ЛенСпецСМУ». Длина участка без депо — 5,23 км, пропускная способность – 40 пар поездов в час. Суточный объем перевозок на первый период эксплуатации должен составить почти миллион пассажиров. По контракту строительство рассчитано до конца 2018 года. Однако в Смольном и Метрострое неоднократно говорили о возможности сдать ветку досрочно. Сейчас, по заявлениям подрядчика, возникли проблемы с оплатой работ. Город не выдает аванс на 2,7 млрд рублей. Кроме того, до сих пор не решен вопрос об увеличении суммы контракта, «Метрострой» рассчитывает на 6,4 млрд. Изначально он был заключен на 26 млрд рублей, при том что Главгосэкспертиза одобрила сумму в 35 млрд рублей.


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20.07.2017 09:00
«Победа» зовет влюбленных в небо
Авиакомпания «Победа» начинает набирать сотрудников в Санкт-Петербурге. На работу приглашают тех, кто хочет стать бортпроводником.
Tele2
18.07.2017 17:06
Пользователи Tele2 TV посмотрят новый сезон «Игры престолов»
В приложении Tele2 TV открылась подписка на сериалы онлайн-кинотеатра «Амедиатека». Вчера его пользователи смогли увидеть первую серию седьмого сезона «Игры престолов» − одного из самых рейтинговых сериалов мира.
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14.07.2017 18:40
Планы на выходные: посетить выставку или выиграть приз в прямом эфире
Современная выставка, нестандартные форматы досуга, новый опыт и только позитивные эмоции станут отличным дополнением к экономному шопингу.
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TOSHIBA показала инфраструктурные проекты на ИННОПРОМ 2017
Toshiba впервые приняла участие в промышленной выставке ИННОПРОМ 2017, где представила решения для модернизации российской инфраструктуры.
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Tele2 объявляет о завершении приема заявок на конкурс фонда «Навстречу переменам», который ежегодно проходит при поддержке компании с целью найти и поддержать лучшие проекты, направленные на улучшение жизни детей в России. В этом году поступило наибольшее число заявок за всю историю конкурса, и на четыре гранта по 1,2 миллиона рублей претендуют 423 проекта, в том числе 60 с Северо-Запада.
«Деликатный переезд».
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3 июля состоялось торжественное открытие магазина цифровой техники КЕЙ по адресу м. Маяковская, ул. Марата, 8. Посетителей ожидало знакомство с супермаркетом нового формата и приятные сюрпризы от организаторов праздника.
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40% девятиклассников не готовятся к ОГЭ и недооценивают этот экзамен. После чего более 50% школьников получают на ОГЭ по русскому языку тройки и двойки.
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