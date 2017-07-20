На Фрунзенский радиус осенью добавят 2,5 млрд рублей

Вопрос увеличения контракта по строительству Фрунзенского радиуса будет решен в ходе осенней корректировки бюджета. Правда, пока речь идет лишь о 2,5 млрд рублей вместо 6,4 млрд.

О планах по увеличению стоимости контракта «Фонтанке» рассказал вице-губернатор Игорь Албин. «В рамках осенних поправок в закон о бюджете Санкт-Петербурга этот вопрос будет решен, потому что есть соответствующее поручение губернатора, – подчеркнул Албин. – Пока 2,5 млрд рублей».

Вторая очередь Фрунзенского радиуса со станциями «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» строится с конца 2013 года. Упираться он будет в депо «Южное», сооружением которого занимается «ЛенСпецСМУ». Длина участка без депо — 5,23 км, пропускная способность – 40 пар поездов в час. Суточный объем перевозок на первый период эксплуатации должен составить почти миллион пассажиров. По контракту строительство рассчитано до конца 2018 года. Однако в Смольном и Метрострое неоднократно говорили о возможности сдать ветку досрочно. Сейчас, по заявлениям подрядчика, возникли проблемы с оплатой работ. Город не выдает аванс на 2,7 млрд рублей. Кроме того, до сих пор не решен вопрос об увеличении суммы контракта, «Метрострой» рассчитывает на 6,4 млрд. Изначально он был заключен на 26 млрд рублей, при том что Главгосэкспертиза одобрила сумму в 35 млрд рублей.