Албин готов переехать на станцию метро «Беговая» в случае задержки строительства

Вице-губернатор Игорь Албин на совещании по поводу строительства Невско-Василеостровской линии метрополитена заявил, что отставание по строительству станции метро «Беговая» («Улица Савушкина») необходимо ликвидировать к сентябрю. В противном случае он, по примеру стройки стадиона на Крестовском, может переехать на объект.

«Я не знаю, где вы окажетесь в сентябре месяце, если не ликвидируете отставание, – сказал Албин, обращаясь к замглавы КРТИ Михаилу Цалко, – но свою судьбу я могу предположить. Губернатор нашел изящный способ, когда штаб переезжает на объект долгостроя. Мне бы очень не хотелось, но если мне придется переехать на станцию метро «Беговая», я не знаю, где вы окажетесь после этого». Позже на уточняющий вопрос журналистов вице-губернатор ответил: «Будет поручение губернатора, я хоть на Северный полюс перееду».

Как рассказал вице-губернатор корреспонденту «Фонтанки» 20 июля, по всем видам работ отставание на объекте составляет около 2 месяцев, однако оно будет наверстано к сентябрю. В конце 2016 года Албин практически перевез свой рабочий кабинет на стадион на Крестовском острове, когда было необходимо нарастить темпы работ по его возведению.

В Адресной инвестиционной программе на продолжение Невско-Василеостровской линии в 2017 и 2018 годах заложено 8,2 млрд и 6,2 млрд рублей соответственно. Общая сметная стоимость перегона от «Приморской» до «Беговой» («Улица Савушкина») – 36,8 млрд рублей. Изначально проходку тоннеля предполагалось закончить к 30 июля, но сейчас сроки сдвинуты на середину августа. Срок сдачи участка – конец марта 2018 года.