«Донорское утро» от AdVita

Благотворительный фонд AdVita («Ради жизни») устроил праздник «Донорское утро», который не только поощрял донорское движение в России, но и рассказывал о проблемах, с которыми сталкиваются донорские станции. В празднике приняли участие и доноры, и люди, которым кровь жизненно необходима.

В сквере перед отделением переливания крови ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова благотворительный фонд AdVita («Ради жизни»), оказывающий помощь людям с онкологическими заболеваниями, устроил праздник «Донорское утро», который не только поощрял донорское движение в России, но и рассказывал о проблемах, с которыми сталкиваются донорские станции. В празднике приняли участие около 200 человек – доноры крови и люди, которым кровь жизненно необходима.

- Каждый желающий может присоединиться к нам либо один, либо пригласить сотрудников своей компании, либо со своими однокурсниками сдать кровь. Сделать это очень просто, если нет противопоказаний и если вам от 18 до 60 лет, – рассказали сотрудники AdVita.

Согласно правилам, каждого донора после сдачи крови нужно напоить горячим чаем с сахаром, а в течение дня рекомендуется несколько приемов пищи и обильное питье. Так что, «отстрелявшись», доноры выходили в сквер Фёдора Углова, где их ждали блины, сладости и музыка от групп KilltheBarber! и «Пролетарского танго». Были организованы и мастер-классы – роспись сумок, а также изготовление значков.

- Мы занимаемся поиском доноров уже 15 лет и призываем сдавать ее для пациентов НИИ ДОГиТ им. Р.М. Горбачевой. За эти годы база доросла до 5000 человек, каждый из которых хотя бы раз сдал кровь для наших подопечных, – рассказали «Фонтанке» в фонде AdVita.

- Я обычный человек, у меня не так много денег, но есть желание помогать. Несколько лет назад я узнал о таком проектеAdVita и подумал: почему бы и не сделать полезное дело? Теперь регулярно сдаю кровь, тем более, это полезно – кровь обновляется, и организм начинает работать лучше, – сказал один из доноров.

Необходимость в донорской крови существует постоянно. На официальных страницах AdVita в соцсетях регулярно обновляются списки тех, кому срочно необходимо переливание. В этих списках десятки фамилий детей и взрослых, которые ведут борьбу с недугом.

Кроме того, AdVita привлекает добровольцев в Национальный регистр доноров костного мозга – если человек сдаёт кровь, то он может стать и донором костного мозга, пересадка которого, порой, единственный и последний шанс спасти человеку жизнь. Зачастую доноров костного мозга приходится искать в зарубежных регистрах, что стоит больших денег. Поиск в Национальном регистре значительно дешевле. И, что немаловажно, в нём чаще бывают совпадения, потому что в каждой стране свои генетические особенности.

Прошедшее «Донорское утро» было первым опытом сотрудников AdVita. В дальнейшем, как рассказали в фонде, такие праздники будут проходить регулярно.

Михаил Садчиков-млпдший, «Фонтанка.ру»