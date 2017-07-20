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20.07.2017 11:51

Петербургские автозаводы увеличили выпуск почти на треть

 

В первом полугодии 2017 года петербургские автозаводы Hyundai, Nissan и Toyota выпустили 170 400 легковых автомобилей, что на 31% выше показателя за первую половину 2016 года, посчитали в агентстве «Auto-Dealer-СПб». Данные опубликованы 20 июля.

Лидером по объему производства автомобилей в городе остается Hyundai. Однако доля предприятия в общем результате начинает снижаться. Если по итогам 2016 года она составляла 74%, то за январь – июнь нынешнего года – 67%. На Toyota приходится 21% (против 14% в 2016 году), на Nissan – 12%. Стоит отметить, что завод Toyota уже выпустил больше автомобилей, чем по итогам всего 2016 года.

Впрочем, темпы роста уже начали замедляться. Только в июне с конвейеров автозаводов Северной столицы сошло 29 800 машин, что на 11% больше, чем за июнь 2016 года. «Период бурного роста петербургского автопрома завершится летом, осенью увеличение выпуска автомобилей ежемесячно будет в пределах 10%», – считает генеральный директор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин. По его словам, причиной ухудшения динамики являются высокие результаты второй половины 2016 года, когда на заводах Toyota и Hyundai стали выпускаться модели RAV4 и Creta. В целом по итогам года можно ожидать рост производства на 15%, считает эксперт.

В июне 2017 года на автозаводах Санкт-Петербурга выпускалось 9 моделей автомобилей – Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, Nissan Murano, Nissan Pathfinder, Toyota Camry, Toyota RAV4, Hyundai Solaris, Hyundai Creta и Kia Rio. Доля петербургского автопрома по отношению к общероссийскому объему выпуска автомобилей в первой половине 2017 года составила 26,3% (год назад – 24,2%).


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