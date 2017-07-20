ВЦИОМ: Молодежь не против увековечить память о Сталине

Памятные доски Сталину и другие способы увековечить имя этой исторической фигуры не смущают 62 процента россиян, участвовавших в соответствующем опросе. Большинство из них — молодежь.

Согласно данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, результаты которого опубликованы 20 июля, среди тех, кто не против увековечивания памяти Сталина, 77 процентов – это молодежь в возрасте от 18 до 24 лет. Лишь 53 процента пожилых людей считают, что прославлять его государственные успехи не обязательно. Среди 31 процента тех, кто считает что упоминание советского лидера на мемориальных досках излишне, 18 процентов молодежи и 37 процентов пенсионеров.

Что касается мотивации, то в головах большинства место на фасадах домов Сталин заслужил благодаря тому, что он стал частью истории — так думают 57 процентов респондентов. Восемнадцать процентов опрошенных думают, что вспоминать его надо в связи с победой в Великой Отечественной войне.

Рассказывать о преступлениях Сталина в виде памятных знаков не считают необходимым 65 процентов респондентов, а 28 процентов находят такие меры приемлемыми.

Опрос прошел в начале июля, в нем участвовали 1200 человек.