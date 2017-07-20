В Киеве застрелили россиянина

В Киеве ищут преступников, расстрелявших выходца из России у магазина в центре города 19 июля.

По данным киевской полиции, в мужчину на парковке у торгового центра стреляли из автомата Калашникова. Подозреваемых двое, после убийства они бросили оружие и скрылись на автомобиле.

Убийство произошло накануне поздно вечером в Деснянском районе Киева. Полицейские установили личность погибшего, это уроженец России 1964 года рождения, сообщает канал «112.Украина».

«На данный момент уже известно, что пострадавший — это мужчина 1964 года рождения, уроженец Российской Федерации, сейчас продолжаются розыскные мероприятия, направленные на задержание подозреваемых, есть информация, что их было двое», – сообщила Яна Неруш, замначальника пресс-службы управления полиции в Киеве.

В МВД Украины сообщают, что, по предварительным данным, застреленный мог скрываться в Киеве от российского правосудия, так как ранее сам совершил на родине убийство.