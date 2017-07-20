Телеведущий Николай Дроздов попал в базу данных "Миротворца"
Российский телеведущий Николай Дроздов попал в базу данных украинского сайта «Миротворец».
20 июля стало известно, что Дроздова включили в базу данных за «сознательное нарушение» госграницы Украины. Телеведущий и ученый-зоолог участвовал в фестивале «Алые паруса Артека» в Крыму в 2017 году.
Ранее сообщалось, что некоторое время назад в базу данных сайта попали ведущая телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова и депутат Госдумы Николай Валуев.
Источник: "Газета.ру"
Справка:
«Миротворец» — открытый в 2014 году украинский интернет-сайт, позицирующий себя как «интернет-представительство Центра исследований преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности граждан». Ресурс содержит открытую базу личных данных людей, которых авторы сайта без суда и следствия называют сепаратистами или «агентами Кремля». После публикации на сайте личных данных включая адрес Олеся Бузины и Олега Калашникова они были убиты, а сайт получил большую известность. Среди партнёров ресурса (с момента открытия и вплоть до 13 мая 2016 года) числились МВД Украины, СБУ и другие силовые ведомственные структуры страны.
Пока на «Миротворце» публиковались личные данные российских журналистов и украинских журналистов, имеющих взгляды отличные от взглядов украинского руководства, он оставался незамеченным международной правовой общественностью. Однако, после публикации в мае 2016 года персональных данных журналистов, среди которых оказались сотрудники мировых СМИ таких как AFP, Al Jazeera, Le Monde, BBC, Reuters, Форбс мировая правовая общественность высказалась за запрет публикации их личных данных, которую поддержала уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская. Она выступила с заявлением, что сайт нарушает права человека и должен быть закрыт.
Под напором международных правовых организаций на сайте было опубликовано сообщение, что он закроется. 19 мая 2016 года сайт вновь возобновил работу, а 20 мая на нём был опубликован обновленный список аккредитованных властями самопровозглашённой ДНР работников СМИ.