Телеведущий Николай Дроздов попал в базу данных "Миротворца"

Российский телеведущий Николай Дроздов попал в базу данных украинского сайта «Миротворец».

20 июля стало известно, что Дроздова включили в базу данных за «сознательное нарушение» госграницы Украины. Телеведущий и ученый-зоолог участвовал в фестивале «Алые паруса Артека» в Крыму в 2017 году.

Ранее сообщалось, что некоторое время назад в базу данных сайта попали ведущая телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова и депутат Госдумы Николай Валуев.