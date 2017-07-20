Российского блогера Лапшина посадили на три года в Азербайджане

Бакинский суд по тяжким преступлениям 20 июля вынес приговор блогеру-путешественнику Александру Лапшину. Гражданина России и Израиля признали виновным в незаконном пересечении границы и приговорили к трем годам лишения свободы.

Ранее прокурор требовал назначить Лапшину наказание в виде шести с половиной лет лишения свободы. Однако суд, как сообщает агентство Trend.az, счел недоказанным предъявленное Лапшину обвинение в совершении им публичных призывов к нарушению территориальной целостности государства, в результате чего это обвинение с блогера было снято.

В итоге Лапшин был признан виновным только в неоднократном незаконном пересечении границы Азербайджана без установленных документов и вне КПП.

В своем последнем слове Лапшин выразил сожаление в связи с несанкционированным официальным Баку посещением Нагорного Карабаха.

«Я виноват перед азербайджанским народом лишь в том, что мои действия послужили причиной его духовных страданий. Я понимаю, насколько Карабах важен для Азербайджана. Я ни при каких обстоятельствах не вступал в преступную связь с армянским правительством», – сказал Лапшин.

Отбывать наказание, согласно приговору, Лапшин будет в исправительной колонии общего режима.