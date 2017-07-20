СМИ: Турецкие спецслужбы опасались покушения на Эрдогана во время саммита G20

Турецкие спецслужбы предупреждали немецкую полицию о возможном покушении на президента Реджепа Тайипа Эрдогана во время саммита G20 в Гамбурге.

Об этом 20 июля сообщает газета Die Welt со ссылкой на источники в правоохранительных органах ФРГ.

В частности, Анкара за день до форума направила в Берлин письмо, в котором сообщала, что напасть на турецкого лидера могут «люди, переодетые в форму немецкой полиции». При этом называлось имя предполагаемого организатора покушения.

По данным издания, немецкие спецслужбы не стали дополнительно усиливать меры охраны, посчитав, что осуществить покушение на турецкого лидера невозможно.

Помимо этого, турецкие власти предупредили немецких коллег о риске провокаций со стороны курдских активистов. Однако и это предупреждение полиция Германии посчитала безосновательным.

Саммит G20 проходил в Гамбурге 7-8 июля.