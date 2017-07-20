Петербуржец с соседкой уехал в лес за грибами и пропал

Петербургский грибник бесследно исчез в Ленинградской области. Мужчина отсутствует уже три дня.

Как стало известно «Фонтанке», 19 июля в полицию с просьбой найти мужа обратилась петербурженка 50 лет. Женщина рассказала, что три дня назад ее 60-летний супруг в компании соседки вышел из дома на Лиговском проспекте и отправился за грибами в район поселка Новоселки во Всеволожском районе. Соседка вернулась одна и рассказала, что мужчина ушел от нее в лес и больше не появлялся.

Ведутся поиски.