В Петербурге арестовано имущество гинеколога за имитацию беременностей

В Петербурге приставы арестовали медицинское оборудование гинеколога Виктории Кирилловой за долги перед своими клиентками. Врач осуждена за имитацию беременностей и выкидышей, но компенсировать моральный вред не спешит.

Как сообщили «Фонтанке» 20 июля в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по городу, возбуждены исполнительные производства по взысканию миллиона рублей с бывшего главврача клиники «Лендмед». Виктория Кириллова была задержана в 2011 году за мошенничество. Она лгала пациенткам о наступлении беременности (у одной из них было бесплодие), брала за медицинское сопровождение плату, а потом имитировала выкидыш. За два эпизода Кириллова осуждена условно в 2015 году с обязанностью компенсировать материальный ущерб и моральный вред в размере миллиона рублей.

В настоящее время Кириллова выплачивает потерпевшим по 1,2 тыс. рублей в месяц, поэтому пострадавшие обратились к приставам. В рамках исполнительных производств стало известно, что личной собственности у медика нет. Единственное, что принадлежало Кирилловой, – медицинская техника. Она хранилась в камере вещественных доказательств в суде. Приставы наложили арест на кольпоскоп, ультразвуковой диагностический прибор и электрокардиограф.

«После оценки оборудования состоятся торги. Вырученные при продаже денежные средства пойдут в счет погашения задолженности», – уточнили в пресс-службе УФССП Петербурга.

Там добавили, что врачу также запретили управлять автомобилем и выезжать за границу.

По приговору суда Кирилловой было запрещено в течение двух лет заниматься профессиональной деятельностью. В этом году срок истекает.