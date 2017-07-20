Еще
13:25 20.07.2017
Пришлите свою новость!
13:21
За полгода в Петербурге расселено более 1800 коммунальных квартир
13:11
Госдума разрешила авикомпаниям брать деньги за багаж при невозвратных билетах
13:02
Служивший в Чечне Зимовец получил 2,5 года за бросок кирпичом на акции 26 марта
12:56
Рогозин о визите в Молдавию: Я не понял, кто там мне чего запретил
12:45
СМИ: Игроки «Зенита» Цаллагов и Джорджевич перейдут в тульский «Арсенал»
12:36
Ко Дню ВМФ Минобороны России подготовило онлайн-проект об истории флота
12:30
Завкафедрой петербургского Политеха стал гендиректором «Силовых машин»
12:19
В Петербурге со стрельбой ловили пьяного водителя
12:14
На «Ленфильм» подали в суд юристы киностудии
12:09
Переходный период работы диссовета СПбГУ продлен до сентября 2018 года
12:00
К благоустройству российских городов будут привлекать стройотряды студентов-архитекторов
11:55
На Фрунзенский радиус осенью добавят 2,5 млрд рублей
11:51
Петербургские автозаводы увеличили выпуск почти на треть
11:48
Албин готов переехать на станцию метро «Беговая» в случае задержки строительства
11:47
Обманутый петербургский инспектор мог приехать в автосалон вместе с мошенником
11:42
ВЦИОМ: Молодежь не против увековечить память о Сталине
11:39
В Киеве застрелили россиянина
11:33
Телефонные угрозы о взрыве бомбы на стадионе в Оулу оказались ложными
11:27
Телеведущий Николай Дроздов попал в базу данных "Миротворца"
11:21
«Зенит» отказался от покупки защитника «Сан-Паулу» Кайо за 18 млн евро
11:15
Российского блогера Лапшина посадили на три года в Азербайджане
11:09
СМИ: Турецкие спецслужбы опасались покушения на Эрдогана во время саммита G20
10:59
Петербуржец с соседкой уехал в лес за грибами и пропал
10:55
В жюри «Послания к Человеку» войдет Фредерик Бегбедер
10:52
В Петербурге арестовано имущество гинеколога за имитацию беременностей
10:48
«Квартет И» спел про «Аврору» в Петербурге
10:43
Гендиректор «Силовых машин», ранее задержанный ФСБ, отправлен в отставку
10:41
Грузчика «Пятерочки» в Купчино задержали за насилие над поваром
10:38
Две новые книги о Гарри Поттере выйдут осенью
10:37
Экс-главе Вырицкого поселения Терешкину вынесли ласковый приговор
10:35
В Петербурге будут проводить экскурсии на жестовом языке
10:33
«Зенит» заинтересовался полузащитником «Ювентуса» Ринконом
10:27
Налётчики в образе охотников в москитных сетках обчистили петербурженку на 4 миллиона
10:21
Дилера психостимуляторов задержали в Колпино
10:15
Злоупотреблявшего алкоголем иностранца нашли в кустах без половины лица
10:09
Узбекистан откроет генконсульство в Петербурге для защиты своих граждан
10:03
В подвале на Шкапина сантехник нашел скелет
09:57
В России втрое выросла естественная убыль населения
09:49
Школьники задержаны за гибель двух бездомных в Петербурге
09:41
Петербурженка в метро пыталась поймать педофила
09:33
Ребенок выпал из окна в Пушкине
09:25
СМИ: К выборам о Путине снимут новый фильм с участием Соловьева
09:17
О присоединении Крыма к России расскажут на школьных уроках истории
09:09
Начальника транспортной полиции в Луге подозревают в краже вагонов
09:01
Красноярские ученые: Скоро в Сибири начнут расти арбузы и виноград
08:53
СМИ: Новую форму для российской сборной сшили в Турции
08:45
Пожарные тушили огонь в высотке у площади Победы
08:37
Суд не стал рассматривать иск о сносе памятника Колчаку в Иркутске
08:29
Госдума отклонила закон Мизулиной о запрете бэби-боксов
08:21
Три машины столкнулись на КАД ночью
08:13
У сенатора Маккейна обнаружили рак головного мозга
08:05
Приставы спишут около триллиона безнадежных долгов россиян
02:30
“Дюнкерк” Кристофера Нолана выходит в широкий прокат
02:04
Ужас Аммитвиля возвращается на киноэкраны
01:47
Новую Голландию выложат музыкальной мозаикой
01:29
Подростковый бестселлер покажут на большом экране
01:15
В прокате наступит “Берлинский синдром”
00:55
СМИ: Госдеп США ликвидирует бюро по кибербезопасности
00:40
Аршавин: Продлеваю старую жизнь и боюсь переходить в новую
00:23
Биржи США закрылись ростом
00:15
Летевший в иракский Эрбиль пассажирский самолет изменил маршрут из-за жары
00:02
Шарапова попала в квалификацию US Open
19/07
На время визита Путина в Савонлинне перекроют улицы
19/07
Белый дом назвал «тайную» встречу Путина и Трампа «продолжением антироссийской истерии»
19/07
Сломанный палец медика обернулся уголовным делом в Петербурге
19/07
АСВ решило не останавливать выплаты вкладчикам банка «Югра»
19/07
Песков опроверг заявления о «тайной» встрече Путина и Трампа в Гамбурге
19/07
На Богословской улице ввели школу и детский сад
19/07
Нетаньяху: Евросоюз увянет и исчезнет
19/07
СМИ: Дом журналистки Юлии Латыниной опрыскали газом
Предыдущие новости
Архив материалов
Город
Версия для печати
20.07.2017 10:52

В Петербурге арестовано имущество гинеколога за имитацию беременностей

В Петербурге приставы арестовали медицинское оборудование гинеколога Виктории Кирилловой за долги перед своими клиентками. Врач осуждена за имитацию беременностей и выкидышей, но компенсировать моральный вред не спешит.

Как сообщили «Фонтанке» 20 июля в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по городу, возбуждены исполнительные производства по взысканию миллиона рублей с бывшего главврача клиники «Лендмед». Виктория Кириллова была задержана в 2011 году за мошенничество. Она лгала пациенткам о наступлении беременности (у одной из них было бесплодие), брала за медицинское сопровождение плату, а потом имитировала выкидыш. За два эпизода Кириллова осуждена условно в 2015 году с обязанностью компенсировать материальный ущерб и моральный вред в размере миллиона рублей.

В настоящее время Кириллова выплачивает потерпевшим по 1,2 тыс. рублей в месяц, поэтому пострадавшие обратились к приставам. В рамках исполнительных производств стало известно, что личной собственности у медика нет. Единственное, что принадлежало Кирилловой, – медицинская техника. Она хранилась в камере вещественных доказательств в суде. Приставы наложили арест на кольпоскоп, ультразвуковой диагностический прибор и электрокардиограф.

«После оценки оборудования состоятся торги. Вырученные при продаже денежные средства пойдут в счет погашения задолженности», – уточнили в пресс-службе УФССП Петербурга.

Там добавили, что врачу также запретили управлять автомобилем и выезжать за границу.

По приговору суда Кирилловой было запрещено в течение двух лет заниматься профессиональной деятельностью. В этом году срок истекает.

 

 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Фото: пресс-служба авиакомпании «Победа»
20.07.2017 09:00

«Победа» зовет влюбленных в небо

Авиакомпания «Победа» начинает набирать сотрудников в Санкт-Петербурге. На работу приглашают тех, кто хочет стать бортпроводником.
Tele2
18.07.2017 17:06

Пользователи Tele2 TV посмотрят новый сезон «Игры престолов»

В приложении Tele2 TV открылась подписка на сериалы онлайн-кинотеатра «Амедиатека». Вчера его пользователи смогли увидеть первую серию седьмого сезона «Игры престолов» − одного из самых рейтинговых сериалов мира.
Фото предоставлено компаний FORTGROUP
14.07.2017 18:40

Планы на выходные: посетить выставку или выиграть приз в прямом эфире

Современная выставка, нестандартные форматы досуга, новый опыт и только позитивные эмоции станут отличным дополнением к экономному шопингу.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
На Фрунзенский радиус осенью добавят 2,5 млрд рублей
Албин готов переехать на станцию метро «Беговая» в случае задержки строительства
В Петербурге арестовано имущество гинеколога за имитацию беременностей
«Квартет И» спел про «Аврору» в Петербурге
Узбекистан откроет генконсульство в Петербурге для защиты своих граждан
Совет ректоров Петербурга сольют с его двойником
Фонтанка" за 60 секунд - 19 июля
Смольный согласовал для «Аллегро» путепровод на Белоостровском шоссе
Новейший фрегат зашёл в Неву для парада
В Петербурге и завтра ждут ливни
Велодвижение с вантузами наголо
«Лондон Парк» сдал квартиры, теперь сдает активы
Можно ли купить петербургскую улицу
Велосипеды вместо яхт
Дом Росгвардии на углу с Чекистов
«Военно-Морскому Флоту слава!», и т.п.»
Хипстеры узнали первыми: «VK fest» показал новинки космоса и VR
Обитаемый Петровский
Хипстеры заходят в Гавань
И чтобы никто не ушёл обиженным
Говорим и показываем
Главное
Последнее

«Квартет И» спел про «Аврору» в Петербурге

Спираль 1917 года: анархия – мать порядка

Замредактора "Фонтанки" Евгений Вышенков.

Вышенков: Есть Мамаев и есть Кумарин, а закон для всех один

Новости компаний
Фото: пресс-служба авиакомпании «Победа»
20.07.2017 09:00
«Победа» зовет влюбленных в небо
Авиакомпания «Победа» начинает набирать сотрудников в Санкт-Петербурге. На работу приглашают тех, кто хочет стать бортпроводником.
Tele2
18.07.2017 17:06
Пользователи Tele2 TV посмотрят новый сезон «Игры престолов»
В приложении Tele2 TV открылась подписка на сериалы онлайн-кинотеатра «Амедиатека». Вчера его пользователи смогли увидеть первую серию седьмого сезона «Игры престолов» − одного из самых рейтинговых сериалов мира.
Фото предоставлено компаний FORTGROUP
14.07.2017 18:40
Планы на выходные: посетить выставку или выиграть приз в прямом эфире
Современная выставка, нестандартные форматы досуга, новый опыт и только позитивные эмоции станут отличным дополнением к экономному шопингу.
Toshiba
14.07.2017 16:01
TOSHIBA показала инфраструктурные проекты на ИННОПРОМ 2017
Toshiba впервые приняла участие в промышленной выставке ИННОПРОМ 2017, где представила решения для модернизации российской инфраструктуры.
Tele2
12.07.2017 12:43
Более 400 предпринимателей поборются за гранты от фонда «Навстречу переменам» и Tele2
Tele2 объявляет о завершении приема заявок на конкурс фонда «Навстречу переменам», который ежегодно проходит при поддержке компании с целью найти и поддержать лучшие проекты, направленные на улучшение жизни детей в России. В этом году поступило наибольшее число заявок за всю историю конкурса, и на четыре гранта по 1,2 миллиона рублей претендуют 423 проекта, в том числе 60 с Северо-Запада.
«Деликатный переезд».
12.07.2017 10:00
Переезд без подготовки: миф или реальность
Перевозки на газелях и помощь соседей постепенно уходят в прошлое. Современный переезд – это когда вам ничего не нужно делать самостоятельно, все работы выполняются сотрудниками компании-перевозчика. Ежегодно количество сопутствующих услуг в сфере организации переездов возрастает.
Tele2
10.07.2017 18:14
STEREOLETO прошло по другим правилам с Tele2
9 июля в ЦПКиО им. Кирова завершился трехдневный фестиваль STEREOLETO, который прошел при поддержке Tele2. Абоненты оператора получили дополнительные преимущества: скидку на билеты, полезные подарки, возможность пройти через отдельный вход и побывать на afterparty с участниками группы POMPEYA.
«Фрост»
08.07.2017 10:00
Минеральная вода станет прозрачной для потребителя
Производители натуральной «минералки» уже пять лет ждут регламент Таможенного союза «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природные минеральные воды». В мае его, наконец, одобрили и ожидается, что к концу года примут.
Цифровой супермаркет КЕЙ
07.07.2017 08:00
Цифровой супермаркет КЕЙ на Марата, 8 открылся после реконструкции
3 июля состоялось торжественное открытие магазина цифровой техники КЕЙ по адресу м. Маяковская, ул. Марата, 8. Посетителей ожидало знакомство с супермаркетом нового формата и приятные сюрпризы от организаторов праздника.
maximumtest.ru
05.07.2017 11:18
Эксперты расскажут девятиклассникам, нужно ли готовиться к ОГЭ
40% девятиклассников не готовятся к ОГЭ и недооценивают этот экзамен. После чего более 50% школьников получают на ОГЭ по русскому языку тройки и двойки.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.