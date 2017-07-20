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20.07.2017 14:59
20 Комментариев

«Беговая» увязла в грунте и авансах

Приоритетная для города Невско-Василеостровская линия метро отстает от сроков, на станции «Беговая» - на два месяца. Город обещает все наверстать, но не хватает рабочих рук, зато в избытке сырого грунта, который не хотят принимать карьеры.
«Беговая» увязла в грунте и авансах
Сергей Николаев/"Фонтанка.ру"

На собранном вице-губернатором Албиным совещании подрядчики спорили о смете и утверждали, что за нынешние деньги из тоннеля не убрать проходческий щит в нужные сроки. Заказчик говорил о безответственном составлении сметы. А сам Албин уже чуть ли не готовится переезжать на «Беговую», как в свое время переехал на стадион на Крестовском острове.

Пресс-служба «Метростроя» просила подождать ее у входа на стройплощадку станции метро «Беговая», так как без нее журналистов, по идее, не запускали. По факту все оказалось проще. Охранник на проходной, услышав «Фонтанка», сказал: «Проходите уж, небось не сами сюда приехали, послали». По лицам уже собравшихся на площадке деятелей «Метростроя» и городской администрации было видно, что они тоже сюда прибыли «не сами». Все подозрительно посматривали на черные тучи, вокруг сновали рабочие, спеша закончить уборку на площадке к приезду Игоря Албина.

Вице-губернатор поднялся на второй этаж контейнерного павильона, переоделся и вышел на балкон. В какой-то момент там образовалась живописная группа – сам Албин, новый глава «Метростроя» Николай Александров, главный инженер Алексей Старков и замглавы КРТИ, курирующий подземку, Михаил Цалко. Показалось, что они готовы принимать парад. Но вместо этого они быстро спустились вниз на короткую экскурсию по объекту.

«Беговая» увязла в грунте и авансах

В производственном шуме нельзя было услышать, что именно инженеры рассказывали вице-губернатору, доносилось что-то про работу студенческих стройотрядов на «Беговой». С «Проспектом Славы» или «Новокрестовской» по степени готовности станцию не сравнить. Но, судя по формату мероприятия, Албин приехал не столько посмотреть, сколько послушать.

В Адресной инвестиционной программе на продолжение Невско-Василеостровской линии в 2017 и 2018 годах заложено 8,2 млрд и 6,2 млрд рублей соответственно. Общая сметная стоимость перегона от «Приморской» до «Беговой» («Улица Савушкина») – порядка 30 млрд рублей. Изначально проходку тоннеля предполагалось закончить к 30 июля, но сейчас сроки сдвинуты на середину августа. Срок сдачи участка – конец марта 2018 года.

Открывая совещание, вице-губернатор поблагодарил «Метрострой» и его субподрядчиков за арену на Крестовском острове. По словам чиновника, темпы работ в последние полгода строительства сумели нарастить в 5 раз, а все причастные совершили настоящий «трудовой подвиг». При этом вызовы были исключительные – вибрация поля, проблемы с травой. Резервирование рулонного газона в Гатчине Албин объяснил «русской смекалкой».

Похоже, это был не просто ритуал. Говорить собирались как раз об отставании по срокам на «Беговой», так что стадионные благодарности были одновременно намеком на то, что невыполнимых задач нет. «Напоминаю, что никто не переместит сроки, – посерьезнел Албин. – Рабочая эксплуатация должна быть начата не позднее апреля 2018 года. А значит, с января – а может, даже с декабря – городской метрополитен активно включается в приемку работ и подготовку персонала».

«Не хватит даже на транспорт»

Главный инженер «Метростроя» быстро отчитался, доклад пестрел цифрами. Строительно-монтажные работы по НВЛ (Невско-Василеостровской линии) в целом выполнены на 57%, или на 17,3 млрд руб. С начала года отработано 6,3 млрд рублей, по плану должно было быть почти 8 млрд рублей.

В тоннеле от «Беговой» до «Приморской» сооружено 2624 кольца при плане в 2770, ставят 5,8 колец в сутки (планово должно быть 7). 

Отставание составляет 263 метра. Говоря о сроке окончания проходки, Алексей Старков сначала назвал 28 июля. Последовала подсказка из зала в лучших традициях клуба «Что? Где? Когда?», и в следующий раз инженер сказал уже, что удастся уложиться к 20 августа.

Представители Управления механизации ОАО «Метрострой» (УМ) внесли уточнения. Задолженность по пенообразующим материалам и маслам составляет более 60 млн рублей, половина просрочена. Чтобы успеть к 20 августа, нужно заплатить хотя бы эти 30 млн. Михаил Цалко в ответ назвал УМ самым неисполнительным субподрядчиком и сказал, что реестр финансирования предприятия был подписан на прошлой неделе исходя из нормы расхода. «Нормы на оштукатуривание стен мы понимаем, – парировал Николай Александров. – А смазка и пенообразование при проходке – это очень индивидуально. Предугадать мы можем, но конкретно никто не скажет». Албин раскритиковал качество изысканий и рабочей документации и попросил оказать содействие подрядчику в закупке материалов.

Сильно тормозят процесс проблемы с размещением грунта. Кроме того, отбросил строителей назад запрет на вывоз породы в дни Кубка Конфедераций. Оговорившись, Михаил Цалко рассказал, что КРТИ нашел понимание у администрации Приморского края, которая выделила дополнительную площадку в 16 тысяч квадратов. «Плечо большое получается», – заметил Игорь Албин, возвращая докладчика в Приморский район. Тем не менее проблема остается, карьеров для утилизации жидкого грунта не хватает. Вице-губернатор предложил решать ее в рамках Координационного совещания Петербурга и Ленобласти с участием министра транспорта Максима Соколова. Сам он согласился в рабочем порядке поговорить с областным губернатором Александром Дрозденко, чтобы он оказал содействие в предоставлении полигонов.

Демонтажная камера на улице Кораблестроителей для проходческого щита готова, идет бетонирование жесткого основания. После 20 августа еще неделя уйдет на то, чтобы затолкать щит в камеру полностью, в начале сентября начнется разборка машин. После этого щит перевезут на стартовый котлован на Туристской, обследуют, проведут дефектовку и запустят в сторону будущей станции «Зоопарк» на Шуваловском проспекте. Управления «Метростроя» подготовили ряд предложений по доработке машины, и, по словам Старкова, производитель (Herrenknecht AG) даже предлагал купить эти чертежи, но подрядчик не пошел на это. 

Игорь Албин опять вспомнил стадион и рассказал, что прошивочные машины для газона спроектировали и создали за две недели.

УМ и здесь не дает расслабиться. С учетом опыта демонтажа щита на станции «Южная» на это уходит 74 дня, если работать круглосуточно. «Заложенные затраты в этот раз в три раза ниже, чем на «Южной», – говорят подрядчики. – 34 млн рублей – это ни о чем, этого на транспорт не хватит».

Отставание в имперском стиле

Непосредственно на «Беговой» за первое полугодие освоили порядка 370 млн рублей, всего на год выделено 1,2 млрд. По словам Игоря Албина, по всем работам отставание от графика составляет около 2 месяцев. На станции не хватает рабочих рук, эту проблему собираются решать, перекидывая людей с «Новокрестовской», которая как раз идет с опережением (основные конструкции там выполнят до 1 августа, после этого останется отделка). Если сейчас на «Беговой» 480 человек (вспоминаются студенческие стройотряды), то теперь нужно 586 человек. 

Кроме того, необходимо ускорить авансирование – требуется 1,2 млрд рублей на оборудование длительного изготовления. Проблема аванса, как рассказал Албин, упирается исключительно в коды бюджетной классификации. Комфин должен предложить решение бюрократической задачи, деньги направят в ближайшее время.

«Типовые сроки строительства таких станций – 4,5 – 5 лет», – начал Николай Александров. «Вы опираетесь на нормативно-техническое регулирование времен царя Гороха, на СНиПы и ГОСТы Советского Союза, – перебил его Албин. – Прошло 25 лет с тех пор, как не стало нашей Родины в том формате, все поменялось…Работа вам понятна, история компании позволяет и не такие стройки завершать с опережением». «Вот потому и не пугает за 2,5 года», – примирительно закончил Александров.

«Беговая» – единственный критичный объект в рамках реализации проекта НВЛ, рассказал Михаил Цалко. Было принято много мер, в частности, автомобильные краны заменили на башенные, вместо трех пробили пять демонтажных проемов. Тем не менее нужно нарастить темпы работ в 1,7 раза, а увеличение рабочей силы необходимо на 300 человек. Тема стадиона не оставляла Игоря Албина, правда, теперь никакого благодушия не было. «Я не знаю, где вы окажетесь в сентябре месяце, если не ликвидируете отставание, – сказал Албин, обращаясь к Цалко, – но свою судьбу я могу предположить. Губернатор нашел изящный способ, когда штаб переезжает на объект долгостроя. Мне бы очень не хотелось, но если мне придется переехать на станцию метро «Беговая», я не знаю, где вы окажетесь после этого. Давайте мобилизуйтесь, с завтрашнего дня ставьте флаг, стол, телефон, телеграф, почту, пост охраны и начинайте трудиться здесь, на площадке».

Михаил Цалко попытался напоследок обсудить интерьер «Беговой», зазвучало слово «терракота». «Нет, хочу отдельный доклад, – заторопился вице-губернатор. – Для меня Санкт-Петербург – столица Российской Империи. Где имперский стиль? Понятно, хай-тек, новый район… Отдельно поговорим».

Николай Кудин, 

«Фонтанка.ру»


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комментарии пользователей (20)
Udel
20 июля 2017 г. 16:15
dddmmm: Сусанин был из костромских? Завел в болото, сам погиб...
Udel
20 июля 2017 г. 16:13
ThunderPiter: Переезжать логично в перегонный тоннель Новокрестовская — Беговая? Пять суток (в неделю) метро(строительстроение) ускорять. Оставшиеся двое суток на стадионе устранять (недоделки)...
Azazello
20 июля 2017 г. 16:10
ThunderPiter: Я вам один пример приведу. У меня, чтобы на работе отдел работал туда не нужно сажать генерального директора на пару месяцев. Скорее всего, в большинстве организаций ситуация аналогичная. А вот в городе Санкт-Петербурге по-другому уже ничего не работает. Это оговорит о том, что: а) Полтавченко, Албин и Ко — х...евые руководители; б) Ни один государственный объект в городе не будет сдан качественно и в срок без личного вмешательства руководства. Как-то так.
Udel
20 июля 2017 г. 16:09
Альтруист-2: При переезде жить на стройку и интимное общение туда перемещается? Кого с кем (кто кого). Ана(стройка)Нас...
Danik
20 июля 2017 г. 16:05
Начальников много, а рабочих не хватает. Студ. отряды опять что-то строят.))) Надо больше рабочих выпускать, а не экономистов и аналитиков. Рабочие везде нужны! Тогда и метро быстрее строиться будет. Им на эти-то стройки рабочих не набрать, а люди про другие станции и ветки спрашивают. Сколько слюняевых надо Смольному набрать, чтобы метро везде в городе строилось? ))) Или нужны все же рабочие, проходческие щиты, рабочие на заводах по изготовлению вагонов, экскалаторов, путевого хозяйства. Персонал в метро тоже набирать надо! Или в каждой станции слюняевы сидеть будут? Бред какой-то, а не управление! Стадион вообще обошелся городу по стоимости в 3-5 полноценных веток метро. Теперь несколько станций построить не могут!!!
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