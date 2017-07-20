Гендиректор «Силовых машин», ранее задержанный ФСБ, отправлен в отставку

Генеральный директор «Силовых машин» Роман Филиппов, ранее задержанный в Петербурге сотрудниками ФСБ по делу о разглашении гостайны и отпущенный под подписку о невыезде, отправлен в отставку. Об этом «Фонтанке» сообщили 20 июля в пресс-службе компании.

«Я подтверждаю, что на заседании совета директоров компании 19 июля было рассмотрено решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора ПАО «Силовые машины» и расторжении трудового договора с ним», – сказала и.о. начальника пресс-службы предприятия Ольга Мамаева.

Также на заседании совета директоров рассматривался вопрос о назначении нового генерального директора. Новая информация, как отметила Мамаева, появится в течение 1,5 часа.

Напомним, что Романа Филиппова задержали вечером 13 июля в рабочем кабинете, а затем привезли домой и допросили. По версии следствия, топ-менеджер ознакомил посторонних лиц с документами, содержащими секретные сведения. В качестве меры пресечения ему избрали подписку о невыезде, после чего отпустили. Уже 14 июля Филиппов вышел на работу.

Дело Филиппова появилось на фоне скандала вокруг поставки турбин марки Siemens в находящийся под европейскими санкциями Крым. Оборудование было произведено петербургской компанией «Сименс технологии газовых турбин» — совместным предприятием Siemens и ОАО «Силовые машины».